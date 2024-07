Hummels finalmente rompe il silenzio e arriva in Serie A: è il colpo per la Champions

Sarà il colpo più importante del calciomercato italiano estivo: in arrivo un top player da Champions League

I tornei tra Nazionali sudamericane ed europee, rispettivamente Copa America ed Euro 2024 stanno finalmente giungendo al termine, dando spazio ai club che non hanno smesso di muoversi in chiave mercato per prepararsi al meglio in vista dell’inizio della nuova stagione.

Analizzando le squadre del nostro campionato, Serie A Enilive, c’è da soffermarsi particolarmente sul Bologna, squadra rivelazione dell’ultima stagione, che grazie al raggiungimento del quinto posto in classifica e la conseguente qualificazione alla prossima edizione di Champions League sarà una delle protagoniste del calciomercato estivo.

La squadra verrà plasmata sulle idee di Vincenzo Italiano, arrivato dopo aver deciso di comune accordo con la Fiorentina di lasciare la società, che però dovrà far fronte alla pesante eredità lasciata da Thiago Motta, passato alla Juventus.

Avrà più di un mese per far adattare i calciatori alla sua idea di gioco, con la prima seduta di allenamento che si è svolta l’8 luglio al centro tecnico Galli, dal quale però non è trapelato nulla; nessun sorriso, nessuna festa di bentornato, solo lavoro e concentrazione in vista della prima gara di campionato contro l’Udinese.

Sirene dall’estero

Con molta probabilità l’ex Fiorentina dovrà fare a meno nella nuova stagione di due calciatori chiave, protagonisti dell’incredibile traguardo raggiunto la scorsa stagione. Si tratta del difensore centrale Riccardo Calafiori e del numero 9 Joshua Zirkzee, entrambi corteggiati dall’estero, in particolare dalla Premier League.

L’italiano sembra essere diretto verso l’Arsenal di Mikel Arteta, disposta a sborsare una cifra vicina ai 50 milioni di euro per portarlo a Londra, mentre l’olandese sembrava ad un passo dal Milan, ma sarà ufficializzato dal Manchester United grazie ad un’offerta superiore nel totale a quella dei rossoneri.

Colpo da Champions

Con Calafiori ormai ai saluti, la dirigenza rossoblù deve correre ai ripari. È già a lavoro, alla ricerca di un nuovo centrale difensivo che possa sostituire il prospetto classe 2002, con tutti gli indizi che portano a Mats Hummels, uno dei migliori difensori della scorsa generazione.

Il tedesco, protagonista nell’ultima edizione di Champions League di una delle sue miglior stagioni in carriera, è attualmente svincolato dopo il mancato rinnovo con il Borussia Dortmund, reduce dalla sconfitta in finale contro il Real Madrid. Vorrebbe disputare un’ultima avventura ad alti livelli prima di ritirarsi ed il Bologna è una di queste; tra le due parti c’è già stato un contatto, si sta valutando la fattibilità di un’operazione che porterebbe in Serie A un colpo da Champions.