Inter, Oaktree ne vuole assolutamente altri 3: Marotta sguinzagliato dalla proprietà | Via libera per completare la squadra

Il nuovo proprietario dell’Inter è scatenato. Marotta sguinzagliato per arrivare ad altri 3 obiettivi di mercato.

È un’Inter scatenata quella che si sta muovendo sul mercato negli ultimi giorni. Complici anche i grandi colpi di mercato della Juventus (che ha portato a Torino Di Gregorio, Douglas Luiz e Thuram), a Milano spingono per rinforzare ulteriormente la rosa.

Da giorni, infatti, si parla di quelle che sono le idee per sostituire l’infortunato Buchanan. I nomi sono stati fatti, ma adesso in Viale della Liberazione pensano di fare le cose in grande e hanno quindi deciso di cambiare rotta.

Ad intervenire sarebbe stato lo stesso Oaktree, neo proprietario dell’Inter subentrato a Steven Zhang. Il patron nerazzurro ha infatti deciso di “sguinzagliare” Marotta e chiedere all’uomo di mercato numero 1 di portare a termine altri tre colpi.

Tre nuovi nomi per il mercato dell’Inter

L’infortunio di Buchanan ha scombussolato i piani di mercato dell’Inter, costringendo Marotta a rivedere le sue priorità per poter assicurarsi un difensore di valore. Ecco quindi che negli ultimi giorni sono iniziati a fioccare nuovi nomi per sostituire il giovane canadese. Tra i più quotati vi è Ricardo Rodriguez, braccetto di difesa esperto e con un contratto scaduto, il quale avrebbe superato la concorrenza di Mario Hermoso.

Tuttavia, Oaktree sembra aver dato il via libera a Marotta per vagliare nuove ipotesi e provare a puntare su altri nomi. Ad oggi questi sarebbero tre: Pirola, Kiwior e Vasquez. Per quanto riguarda Lorenzo Pirola, il difensore della Salernitana potrebbe essere per l’Inter un acquisto intelligente, soprattutto in ottica di liste Uefa. Grazie alla sua giovane età, infatti, non è necessaria l’iscrizione vincolante.

Vasquez e Kiwior gli altri due obiettivi

Un altro nome è quello di Johan Vasquez. Il 25enne messicano del Genoa è tra i calciatori più quotati dei grifoni. Attualmente il suo costo è piuttosto elevato (i liguri vorrebbero circa 10 milioni di euro), ma i buoni rapporti tra le due società potrebbe portare ad un esito positivo della trattativa.

Ma ad attirare Marotta c’è anche Jakub Kiwior. Il 24enne polacco dell’Arsenal è una pedina importante per l’Arsenal, ma di certo non incedibile. L’Inter lo vorrebbe in prestito, anche perché una cessione a titolo definitivo potrebbe costargli circa 25 milioni. Marotta quindi riflette, ma la sensazione è che uno dei tre potrebbe assolutamente arrivare a Milano.