Inter, colpo “gratis” dal Bayern Monaco: Kompany lo consegna a Marotta: ‘A me non serve più’

Marotta potrebbe approfittare dell’occasione e mettere a segno un colpo gratis direttamente dal Bayern Monaco.

Sebbene la società nerazzurra sia ancora alla ricerca di un esterno difensivo da acquistare in sostituzione dell’infortunato Buchanan (che starà fuori almeno per 5 mesi), il suo calciomercato non sembra essere concluso.

L’Inter ha tutta l’intenzione di confermarsi come prima forza in Italia e tra le prime in Europa – sperando di fare il grande salto tra le grandi della Champions League – passando soprattutto dal calciomercato.

Ma le risorse economiche da dedicare in questa importante fase pre-campionato non sono infinite. Lo sa bene Giuseppe Marotta, ed Ds e ora neo presidente dell’Inter, che però ha la grande abilità di sfruttare ottime opportunità. Per l’Inter, infatti, potrebbe affacciarsi l’idea di un colpo gratis direttamente dal Bayern Monaco. Ecco di chi stiamo parlando.

Un difensore per l’Inter

Negli ultimi giorni si è parlato molto della necessità impellente per l’Inter di sostituire l’infortunato Buchanan. Quello dell’esterno difensivo è un ruolo cruciale per il gioco di Inzaghi ed è quindi fondamentale trovare giocatori all’altezza.

Ma durante l’Europeo si è fatta strada anche l’ipotesi di un possibile addio da parte di De Vrij. L’olandese potrebbe accettare le molte offerte che gli sono arrivate, lasciando però la difesa nerazzurra scoperta. Ecco quindi che Marotta potrebbe pensare ad un nuovo colpo per quella zona del campo, mettendo a segno uno dei suoi capolavori.

Pazza idea Kim

Secondo quanto confermato su X dall’opinionista Fabio Bergomi, l’Inter sarebbe al lavoro per portare a segno il colpo Kim Min-Jae. L’ex difensore del Napoli non può vantare una bella esperienza con il Bayern Monaco. La rivalità sportiva con De Ligt sembra aver fatto male ad entrambi e ora la squadra del neo allenatore Kompany potrebbe decidere di privarsi proprio del coreano.

Un’occasione d’oro per Marotta, il quale starebbe spingendo per una formula che prevede un prestito gratuito con opzione di riscatto. Ma non solo, perché – sempre secondo Bergomi – nell’offerta sarebbe stata inserita anche la possibilità di ridiscutere le condizioni tra un anno. Si tratterebbe quindi dell’ennesimo capolavoro di Marotta che permetterebbe all’Inter di contare su una vera e propria colonna difensiva.