Cambia tutta la strategia per Carboni: accordo raggiunto con il calciatore | Sta per mettere la firma sul contratto

Arriva la decisione dopo l’accordo raggiunto con il calciatore. Ecco dove andrà Carboni e quale sarà la sua strategia per il futuro.

Sembrava poter essere una “semplice” e veloce trattativa di inizio estate. Ma in realtà quella di Valentin Carboni è stata – e lo è tutt’ora – una vera e propria telenovela di mercato.

Tuttavia, l’epilogo dell’ultima puntata di questo incredibile susseguirsi di emozioni calcistiche sembra essere quasi arrivato. Il gioiello di casa Inter, dopo un anno in prestito al Monza, è tornato a Milano. Ma non avrà nemmeno il tempo di disfare le valige: la sua nuova destinazione è stata scelta.

Nelle ultime ore, infatti, sembra che si sia raggiunto un accordo con il calciatore. Ecco qual è la strategia di Valentin Carboni e quale sarà la sua squadra per la prossima stagione. Tutti i dettagli della trattativa.

Dove andrà Valentin Carboni

Secondo quanto riporta Sky Sport, Valentin Carboni è sempre più vicino all’Olympique Marsiglia. Sarebbe infatti stato trovato l’accordo con il gioiello dell’Inter, sempre più vicino al cambio di casacca. Il giovane calciatore argentino classe 2005 potrebbe quindi volare direttamente in Argentina non appena finirà la Copa America.

I dirigenti del Marsiglia e l’entourage del giocatore hanno quindi un accordo di massima. Ora però si attende l’esito della trattativa con l’Inter. Ausilio e Marotta hanno fissato il prezzo di Valentin a circa 35 milioni di euro, chiudendo ad ogni possibilità di un accordo per il prestito (sia oneroso che con obbligo di riscatto).

La strategia di Carboni e dell’Inter

Il giovane talento argentino è considerato una delle maggiori promesse della sua generazione. Lo sa bene l’Inter, che lo acquistò quando era solo un ragazzino e che ora vorrebbe fare cassa nella trattativa con il Marsiglia. Dal canto suo Carboni sa bene che per crescere deve trovare grande continuità. Ecco quindi che il Marsiglia può essere la scelta giusta per una strategia a lungo termine.

L’Inter quindi potrebbe quindi dare il via libera ad una sua cessione per aumentare il proprio budget di mercato e pensare a tappare i buchi di una rosa comunque competitiva. Parte del ricavato andrà infatti investito per trovare un sostituto dell’infortunato Buchanan: Mario Hermoso, Jakub Kiwior e Ricardo Rodriguez sono i nomi in pole position.