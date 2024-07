Ciao ciao Inter, furto dalla Premier: l’obiettivo principale per la difesa vola in Inghilterra

Risuonano sirene inglesi per uno dei primi obiettivi dei nerazzurri. Per lui niente Inter: ad aspettarlo c’è la Premier.

Quando siamo arrivati ormai a ridosso delle due settimane dall’inizio del calciomercato, le trattative da parte delle grandi squadre entrano nel vivo. Ma questa fase di pre-campionato, si sa, può portare con sé sia grandi gioie (come nel caso di colpacci di mercato) che delusioni.

Lo sanno bene i tifosi nerazzurri, vicini ad esultare per un nuovo colpo in prospettiva, ma privati di questa gioia proprio all’ultimo. Marotta stava infatti per compiere una nuova interessante operazione di mercato, ma è stato beffato quasi sul traguardo.

Da anni si parla della sudditanza del calcio italiano rispetto a quello inglese e ciò si verifica soprattutto nelle fasi del calciomercato. L’obiettivo principale per la difesa dell’Inter, sfuma proprio dopo essere stato corteggiato dalla Premier. Ecco dove andrà.

Emergenza difesa per l’Inter

Con l’eliminazione dell’Olanda da Euro 2024 non ci sono più calciatori dell’Inter a giocarsi la massima competizione europea per Nazionali. Un momento delicato per i nerazzurri, in quanto proprio la fine della competizione apre il capitolo calciomercato per alcuni dei suoi tesserati.

Il primo è proprio Stefan De Vrij. Il difensore centrale dell’Olanda ha ben figurato in questo Europeo, attirando l’attenzione di molte squadre. In pole position sembrano esserci gli arabi dell’Al-Ittihad, dove militano Benzema e Kanté. Discorso simile anche per Dumfries. L’esterno nerazzurro deve ancora decidere il suo futuro. L’olandese ha il contratto in scadenza a giugno del 2025, ma le trattative per un rinnovo con aumento di ingaggio sembrano tutt’altro che semplici. Ecco quindi che si apre per l’Inter un’emergenza in difesa che però non trova ancora soluzioni.

Il colpo sfumato

Marotta sa bene quanto sia importante mantenere la solidità difensiva degli undici di Inzaghi e ha quindi deciso di muoversi subito per farsi trovare pronto per eventuali uscite da parte dei big. L’obiettivo principale per la difesa dell’Inter era stato individuato in Yukinari Sugawara, ma tutto è sfumato.

Il 24enne difensore giapponese di proprietà dell’Az Alkmaar è infatti pronto a rispondere “presente” alle sirene inglesi. Per lui un ricco futuro in Premier League con la maglia del Southampton, appena promosso in Premier League. Per il club olandese pronti 7 milioni più bonus. Marotta e Ausilio dovranno quindi trovare un piano B per la difesa.