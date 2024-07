Lazio senza freni sul mercato, stavolta il colpo arriva dall’Inter: addio dopo 70 presenze in nerazzurro

Questa volta in terra biancoceleste approda un grande talento dall’Inter. I tifosi sono ancora increduli per il colpo messo a segno.

Tra le squadre che maggiormente si stanno dando da fare in questa prima parte di calciomercato, merita una menzione la Lazio del presidente Claudio Lotito. Quest’ultimo ha deciso di attuare una vera e propria rivoluzione, partendo dalla guida tecnica della squadra.

Maurizio Sarri è stato esonerato anzitempo per lasciare spazio a Igor Tudor. Tudor, che sembrava avere tutte le carte in regola per poter guidare i biancocelesti, ha invece lasciato la Capitale, e la guida tecnica è stata affidata a Marco Baroni.

Quando Baroni è stato nominato nuovo allenatore, i tifosi della Lazio non hanno fatto salti di gioia, poiché nel palmarès del tecnico ci sono due esperienze in Serie A con squadre che lottavano per non retrocedere: Lecce e Verona.

Tuttavia, questo non deve essere un motivo per denigrare il lavoro altrui. Basti pensare che quando il Napoli affidò la guida tecnica a Maurizio Sarri, che veniva dall’Empoli, riuscì poi a raggiungere il secondo posto in classifica, dietro alla Juventus.

Le mosse di calciomercato delle ultime ore

È quindi importante capire come queste scelte debbano essere ben ponderate e soprattutto apprezzate nel tempo. Il calciomercato che il presidente Lotito sta portando avanti è sicuramente tra i più prolifici delle squadre di Serie A. Insieme a Napoli e Juventus, la Lazio è tra le più attive sia nei movimenti in entrata che in uscita.

Le ambizioni della società sono alte anche per la prossima stagione, e molti scommettono che i biancocelesti non si accontenteranno di un posto utile per la nuova edizione dell’Europa League. La qualificazione alla Champions League potrebbe non essere così impossibile, nonostante le avversarie si siano tutte rinforzate in maniera molto agguerrita.

Simonetti pronta per la Lazio

A questo punto, però, non dovremmo concentrare la nostra attenzione solo sulla Lazio maschile. La società femminile ha infatti messo a segno un colpo straordinario con l’arrivo a Roma di Flaminia Simonetti, giovane centrocampista reduce da ottime stagioni con la maglia dell’Inter Women.

La cessione, così come confermato anche dal sito ufficiale inter.it, arriva dopo un’esperienza importante della calciatrice di Roma. Flaminia, nata nella Capitale il 17 febbraio del 1997, è pronta ad intraprendere questa nuova avventura calcistica dove farà di tutto per mostrarsi in forma anche in futura ottica nazionale italiana.