Marotta stavolta vola a Londra: ‘Me lo devi portare con 30 milioni’ | Oaktree fissa il tetto massimo

Il nuovo rinforzo dell’Inter può arrivare da Londra, la cifra massima è di 30 milioni, Marotta cercherà di convincere il club di Premier

Il mercato dell’Inter procede senza particolari intoppi. Dopo due colpi a parametro zero come Zielinski e Taremi erano tre i tasselli da colmare in questa campagna acquisti. Il primo è stato sanato e riguarda il secondo portiere. Dopo l’addio di Emil Audero i nerazzurri hanno puntato su Josep Martinez che arriva dal Genoa e che sarà il nuovo numero 1 del club nel futuro, già a partire dalla stagione 2025-26.

Il secondo riguarda l’attacco. Inzaghi ha chiesto a Marotta di avere a disposizione cinque punte e ne manca una. Arnautovic e Correa sono ritenuti fuori dal progetto e sul mercato. La loro cessione a titolo definitivo può fruttare un buon gruzzoletto e privarsi anche di due ingaggi importanti.

Valentin Carboni ha fatto intravedere numeri da potenziale fuoriclasse nell’ultima annata in prestito al Monza tanto da essere convocato dalla Nazionale argentina per la Coppa America. Il classe 2005 può restare ed essere utilizzato come utile pedina per il turnover dei titolari Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Ancora viva la pista che porta a Gudmundsson. L’islandese ha fatto molto bene nel suo primo campionato in Italia e si meriterebbe la chance di vestire la maglia di un top club. Si può chiudere con i liguri dati anche gli ottimi rapporti.

Dalla Premier League la nuova idea per la difesa dell’Inter

Il terzo nodo riguarda la difesa. L’infortunio subito da Buchanan e la possibile cessione di De Vrij costringono Marotta a correre ai ripari e acquistare un nuovo giocatore nel reparto arretrato. I requisiti richiesti sono il costo non eccessivo del cartellino e una certa duttilità tattica, con il profilo schierabile sia come esterno che come centrale.

Piace molto Jakub Kiwior, nel mirino anche della Juventus e con un passato in Italia allo Spezia. Gioca nell’Arsenal che lo valuta 30 milioni ma i nerazzurri vorrebbero proporre la formula del prestito con diritto di riscatto.

Hermoso è ancora una pista percorribile ma la trattativa è in salita

Si complica l’ipotesi Hermoso. Lo spagnolo si è svincolato dall’Atletico Madrid ed è in cerca di una nuova sistemazione.

Dopo essere stato accostato al Napoli di Antonio Conte, che ha poi virato e chiuso per Alessandro Buongiorno, il suo futuro potrebbe essere comunque in Italia ma nelle ultime ore le resistenze sono aumentate.