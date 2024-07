Inter, due mancini per il colpo in difesa | Marotta chiama Inzaghi: ‘Devi decidere tu’

Inzaghi darà indicazioni fondamentali a Marotta per decidere chi sarà il colpo in difesa dell’Inter tra le opzioni in ballo

Simone Inzaghi rinnova con l’Inter. Una notizia che era nell’aria e un problema che non è mai sussistito. I risultati ottenuti nell’ultima annata sono sotto gli occhi di tutti e proseguire il proprio ciclo sulla panchina del club è inevitabile. Un rendimento costante, prestazioni molto convincenti, un gioco che unisce compattezza a spettacolo sono le cifre stilistica di questa gestione tecnica.

Prima la finale di Champions League e poi il primo Scudetto della sua carriera, Simone Inzaghi è ad oggi uno dei migliori allenatori della sua generazione e Beppe Marotta ha intenzione di tenerselo stretto dato che ha lo spogliatoio in pugno e che la rosa non subirà delle rivoluzioni.

Nessun big sarà ceduto, al contrario delle precedenti sessioni estive di mercato, ma l’organico sarà puntellato in varie zone del campo per fornire maggiori soluzioni tattiche e far rifiatare i titolari in un’annata che sarà densa di partite da disputare.

Già tre i giocatori arrivati, dal portiere Martinez che sarà un secondo di grande valore dietro Sommer, al centrocampista Zielinski per finire con l’attaccante Taremi. Inzaghi ha chiesto un’altra punta per un turnover più agevole.

Inzaghi deciderà il nuovo difensore per completare il reparto arretrato

Ma la priorità in queste ore riguarda il reparto arretrato. Serve un nuovo giocatore, in grado di giocare sia da centrale che da esterno nel centrocampo a cinque, dato anche l’importante infortunio subito da Buchanan che lo costringerà fuori dal campo per circa quattro mesi e la possibile partenza di De Vrij.

I profili ipotizzabili sono Mario Hermoso e Jakub Kiwior. Il primo è svincolato ma ha un ingaggio importante, il secondo ha fatto molto bene all’Arsenal ma può arrivare solo in prestito.

Inter che in difesa guarda anche al futuro, nel mirino una giovane stella azzurra

Piace molto anche il giovane classe 2006 Giovanni Leoni, esploso con la maglia della Sampdoria nel girone di ritorno dell’ultima Serie B. Marotta è in vantaggio sul Napoli che lo monitora ma che ha già chiuso per Marin come tassello di prospettiva per la difesa.

Potrebbe essere acquistato dai nerazzurri e lasciato ancora un anno in Liguria per farlo maturare e poi aggregarlo in pianta stabile in prima squadra, al posto di Acerbi che potrebbe lasciare tra un anno Appiano Gentile, con un vero e proprio ricambio generazionale in quel ruolo.