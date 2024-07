Marotta torna a Genova: ne prende due | Dopo Martinez l’Inter chiude un altro rossoblu “in saldo”

Il fronte Genoa-Inter è sempre più caldo, dopo aver chiuso per Martinez i nerazzurri provano a ingaggiare un altro giocatore dei liguri

Grandi protagonisti dello storico Triplete con José Mourinho in panchina, nel 2010, furono due giocatori che l’allora presidente dell’Inter Moratti acquisto dal sorprendente Genoa di un promettente allenatore come Gian Piero Gasperini. A centrocampo fu importante l’apporto nello smistamento del pallone di un giovanissimo Thiago Motta, che poi diventerà il fulcro della Nazionale italiana e del Paris Saint Germain.

In attacco colpì la continuità realizzativa dell’argentino Diego Milito, prelevato dagli spagnoli del Saragozza, che fu decisivo con la doppietta nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco e in Serie A vincendo la classifica dei cannonieri.

14 anni dopo torna caldo l’asse tra il club ligure e quello milanese. Il Genoa è reduce da una salvezza tranquilla, esprimendo un buon calcio grazie alle idee di mister Alberto Gilardino che si è meritato la riconferma alla guida della squadra.

Ufficiale l’acquisto di Josep Martinez, portiere che si è messo in mostra con i rossoblu. Lo spagnolo prende il posto di Audero come secondo dietro a Sommer ma il futuro della porta dei campioni d’Italia in carica sarà sua dalla prossima estate quando lo svizzero lascerà Milano.

L’Inter fa spesa a Genova, chiesto un altro giocatore al club ligure

La dirigenza nerazzurra starebbe ora pensando ad un altro elemento del Grifone per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. L infortunio del canadese Buchanan e le difficoltà nell’arrivare a Hermoso, che pur essendo svincolato dall’Atletico Madrid pretende un ingaggio importante, potrebbero spingere i nerazzurri a orientarsi su Johan Vasquez.

Il messicano classe 1999 ha uno stipendio molto più basso del difensore spagnolo e saprebbe garantire anche una certa duttilità tattica, potendo essere impiegato sia da centrale che da esterno difensivo, fatto molto gradito a mister Simone Inzaghi.

Gudmunsson ancora nel mirino dell’Inter, sarà lui l’ultima punta della rosa?

Non è nemmeno tramontata la pista che porta a Gudmundsson, con l’Inter che apprezza molto l’islandese e lo vorrebbe per terminare il proprio reparto offensivo.

Thuram, Lautaro, Taremi e Valentin Carboni sono le punte a disposizione di Inzaghi che ha chiesto a Marotta un altro sforzo per evitare di dover fronteggiare un’emergenza in caso di qualche infortunio dato che il calendario sarà davvero fitto di partite, quasi sempre due a settimana.