Marotta spinge via De Vrij, al suo posto vuole un altro big | Prestito secco dalla Bundesliga

Al posto di De Vrij l’Inter potrebbe ingaggiare un big proveniente dalla Bundesliga, c’è l’apertura per un prestito

L’Inter ha messo a referto tre colpi in questo mercato estivo. La porta è stata blindata con Josep Martinez. Sommer resta il titolare ma il giovane spagnolo, reduce da un’ottima annata con la maglia del Genoa, sarà il numero uno del futuro, con una stagione di ambientamento prima di difendere a tempo pieno i pali dei campioni d’Italia in carica.

Il centrocampo non necessitava di grandi investimenti ma è capitata un’occasione da sfruttare, uno svincolato che Marotta apprezza da tempo e che finalmente è riuscito a ingaggiare. Stiamo parlando del polacco Zielinski che offrirà maggiori soluzioni tattiche a mister Inzaghi.

In attacco, oltre alla coppia di centravanti composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, servivano dei profili che potessero farli rifiatare senza perdere pericolosità sotto porta e Taremi è una punta che può essere molto utile in tal senso. Valentin Carboni è rientrato dal prestito al Monza e può restare anche se sarà il ritiro a convincere o meno l’allenatore. Gudmundsson resta un obiettivo percorribile e che potrebbe apportare ancora più fantasia in area di rigore.

In difesa è incerta la posizione che riguarda De Vrij, reduce da un ottimo Europeo da titolare con la sua Olanda, eliminata a un passo dalla finale nei minuti di recupero contro l’Inghilterra e che piace molto in Arabia.

De Vrij può lasciare l’Inter, Marotta ha scelto il sostituto

Nel caso della sua cessione l’idea di Marotta è quella di Kim, vecchia conoscenza del calcio italiano dato che è stato grande protagonista dello Scudetto del Napoli. Il centrale giapponese non sta trovando spazio in Germania con il Bayern Monaco.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri pensano al prestito di Kim, che i bavaresi hanno pagato 50 milioni appena un anno fa, l’ipotesi di un acquisto a titolo definitivo va esclusa perché i meneghini non hanno liquidità e allo stesso tempo è difficile che il club tedesco decida di vendere Kim dopo una

sola stagione, seppur deludente.

Kim può tornare in Serie A dopo aver fatto bene a Napoli

Inter e Bayern fanno affari da anni e gli ottimi rapporti tra i club possono aiutare a trovare l’intesa giusta, come è capitato con Sommer lo scorso agosto.

Per Kim sarebbe un ritorno in Italia dopo aver impressionato in Campania con la maglia del Napoli quando arrivò da sconosciuto, frutto di un’intuizione vincente di Giuntoli.