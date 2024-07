Oaktree boccia il colpo in difesa di Marotta: al suo posto vuole un giovane dalla Serie B | Sbloccati 8 milioni dalla società

Oaktree non condivide l’ultima operazione di Beppe Marotta, per la difesa gradiva un profilo più giovane per l’Inter, ecco quale

Beppe Marotta è stato nominato come presidente dell’Inter dal nuovo fondo americano Oaktree. La scelta è ricaduta sul direttore sportivo dei nerazzurri sia per dare un segnale di continuità a tutto l’ambiente sia come promozione di una figura diventata sempre più centrale nel progetto del club che è cresciuto grazie ai suoi acquisti.

Innesti di qualità, compatibili con le casse societarie, cessioni che hanno visto poi l’approdo di giocatori altrettanto validi e parametri zero che hanno aumentato il tasso tecnico generale dell’organico, anche per merito di mister Inzaghi.

La proprietà non avrebbe però gradito l’arrivo di Mario Hermoso, svincolatosi dall’Atletico Madrid. Lo spagnolo ha esperienza internazionale ma la società sperava che l’investimento fosse fatto nei riguardi di un profilo più giovane.

Proprio per questo sono arrivate indicazioni precise a Marotta che è corso subito ai ripari e nelle ultime ore ha organizzato un incontro che potrebbe portare a una nuova operazione in entrata nel reparto arretrato.

L’Inter su uno dei migliori talenti della Serie B

L’Inter ha infatti incontrato Edoardo Crnjar, agente di Giovanni Leoni, difensore della Sampdoria. I blucerchiati hanno esercitato il riscatto dal Padova, in seguito a una seconda parte di stagione straordinaria che ha portato il centrale alla ribalta, con molti club che lo hanno messo nel mirino, compreso il Napoli che ha poi virato su Marin e Buongiorno.

Per Leoni la valutazione è tra i 6 e gli 8 milioni. L’Inter ne proporrebbe circa 4, non arrivando alle richieste dei liguri ma l’inserimento di qualche altro giovane come contropartita tecnica potrebbe portare alla conclusione della trattativa.

Valentin Carboni può restare, il ritiro darà indicazioni importanti a Inzaghi

Crnjar assiste anche Roberto De Zerbi, tecnico dell’Olympique Marsiglia, squadra molto interessata a Valentin Carboni, attaccante argentino che però è valutato circa 35 milioni di euro dall’Inter. I nerazzurri lo vogliono valutare durante il ritiro e non vogliono cederlo in prestito come è avvenuto a Monza la scorsa estate.

Se dovrà essere sacrificato per il bilancio per Carboni dovrà pervenire un’offerta importante anche se non è esclusa la sua permanenza dato che il talento è lampante e che il reparto offensivo necessita di cinque giocatori per poter fronteggiare il fitto calendario e i tanti impegni a cui la rosa sarà sottoposta da fine agosto.