‘Quest’anno te ne vai in Serie B, poi torni da noi’, Marotta lo manda a farsi le ossa | Trattativa chiusa

Marotta ha nelle mani un tesoretto importante costituito da diversi giocatori di proprietà che sono cresciuti nel settore giovanile dell’Inter e che stanno proseguendo il percorso di maturazione in prestito. L’unico che dovrebbe essere aggregato in pianta stabile in prima squadra ed essere a disposizione di mister Inzaghi dal ritiro è Valentin Carboni.

La stellina classe 2005 è reduce dalla Coppa America con la sua Argentina. La convocazione ha stupito tutti ma lampi di talento si sono visti anche nell’ultimo campionato quando il trequartista ha militato nel Monza di Palladino che si è salvato con largo anticipo.

Dopo aver ipotizzato una sua cessione, Marotta si è convinto a trattenerlo puntando sulle sue giocate nel reparto offensivo dei nerazzurri. La sua imprevedibilità potrebbe risultare un valore aggiunto in una stagione che sarà fitta di gare da disputare, quasi sempre due a settimana.

Un attacco, quello interista, che ha al momento tre punte e Inzaghi ne vuole cinque. Carboni potrebbe fare parte di questo roster, partendo spesso dalla panchina e con l’obiettivo di sfruttare ogni chance che il mister darà lui da subentrante.

Il talento delle giovanili dell’Inter va in prestito in B, Marotta lo ha convinto

Intanto un altro giovane talento della cantera interista come Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista nigeriano classe 2004, sta per trovare un accordo per un prestito in Serie B alla Sampdoria. I blucerchiati hanno confermato come allenatore Andrea Pirlo e proveranno a tornare in A, obiettivo sfumato ai play-off.

Un’annata, la precedente, partita con molta difficoltà e con un girone di ritorno invece con una media punti da promozione. Grande protagonista è stato Esposito, attaccante proprio di proprietà dell’Inter e che potrebbe restare nel capoluogo ligure dopo che ha rifiutato di trasferirsi all’Empoli.

L’Inter è al top in mezzo al campo, non c’è spazio per i giovani

Akinsanmiro non avrebbe avuto spazio in mezzo al campo dell’Inter che ha giocatori di grande qualità e uno dei reparti più competitivi d’Europa, rafforzato inoltre con l’ingaggio di Zielinski.

Il polacco è arrivato da svincolato dopo non aver rinnovato con il Napoli e offre maggiori soluzioni a Inzaghi che ne apprezza l’esperienza internazionale e la propensione alla rete, sia con i tiri dalla distanza che con i suoi inserimenti.