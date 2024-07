Oaktree, sbloccati due rinnovi da top club | Marotta in sede li incontra gli raddoppia lo stipendio

Altro che problemi, l’Inter si rafforza sempre di più; Marotta ha trovato gli accordi per finalizzare le trattative, due rinnovi in arrivo

Con l’improvviso passaggio di proprietà dalla famiglia Zhang a Oaktree, i tifosi interisti e del panorama calcistico mondiale credevano che l’Inter subisse una brusca frenata ma guardando il loro operato dal 22 maggio in poi, sembra l’esatto opposto.

Gli 8 trofei conquistati da Steven Zhang dal 2016 al 2024, ossia 2 Scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane, sono solo un punto di inizio: i nuovi proprietari sono intenzionati a far crescere sempre di più l’Inter, facendolo rientrare stabilmente fra le migliori società d’Europa.

Per farlo c’è bisogno di esser sempre più competitivi e l’organico attuale dei nerazzurri lo dimostra, soprattutto dopo l’arrivo di Medhi Taremi dal Porto e Piotr Zielinski dal Napoli, che aggiungono quantità e qualità alla squadra e non inficiano alle casse del club venendo tesserati a parametro zero.

Sarà importante nel corso dei prossimi anni dare un occhio in più al bilancio, con le perdite che si stanno riducendo continuamente stagione dopo stagione rendendo sempre più raggiungibile l’obiettivo di tornare dopo tanti anni in positivo e poter agire con più tranquillità sul mercato.

Aumento di capitale

Analizzando i dati economici del club, la società nerazzurra registra attualmente un passivo di 45 milioni di euro. Una cifra nettamente inferiore agli scorsi anni grazie ai tanti trofei vinti, alle continue qualificazioni in Champions League raggiunte e all’incredibile cammino europeo nella stagione 2022/2023, interrotto in finale dal Manchester City.

Ci vorranno un altro paio d’anni per raggiungere il tanto desiderato conto in positivo ma i nuovi proprietari stanno pensando di accoricare i tempi ed investire un capitale pari o superiore a quella cifra, così da spianare le strade future del club e poter iniziare al meglio la loro avventura in nerazzurro.

Avanti insieme

Nonostante l’affetto per il presidente che li ha fatti rinascere dopo più di un decennio i tifosi sono al settimo cielo per il fondo statunitense che li ha presi in gestione, convinti dalle operazioni che sta portando a termine nell’interesse dell’Inter che mirano ad un futuro pieno di vittorie.

Divenire presidente dell’Inter per Giuseppe Marotta è stato solamente un cambio nell’organigramma del club, poichè il suo lavoro da dirigente continua a farlo e continua a dimostrarsi uno dei migliori d’Europa. Ha praticamente chiuso per due trattative fondamentali, due rinnovi di due uomini chiave della rosa nerazzurra: Simone Inzaghi e Denzel Dumfries. Per l’allenatore italiano pronto un contratto biennale a 6.5 milioni di euro più bonus a stagione, che lo farà diventare il più pagato in Serie A, mentre per l’olandese un contratto da 4 anni a 4 milioni di euro netti più bonus, scendendo dalla richiesta dei 5.5 iniziali, che verrà ufficializzato dopo la fine degli Europei.