Mendes lo vuole in Serie A, Cancelo ha detto sì: lotta a due per il portoghese | Ritorno col botto

Cancelo può tornare in Italia, a contendersi le prestazioni del talentuoso terzino portoghese due club di Serie A, ecco quali

La corsa, il dinamismo e la padronanza con il pallone non avevano lasciato indifferenti tanto da avere avuto sinora una carriera importante, per alcuni inferiori alle potenzialità enormi intraviste. Stiamo parlando di Joao Cancelo, il quale raggiunti i 30 anni è al bivio della propria esperienza da calciatore e che non dovrebbe restare al Manchester City che lo aveva girato nell’ultimo anno al Barcellona.

Per il terzino portoghese non è da escludere un ritorno in Italia, tanto che il procuratore Mendes lo avrebbe proposto a due top club del nostro campionato. Il profilo non può non essere gradito ma ci sono due dettagli che rendono titubanti le rispettive dirigenze coinvolte.

Da un lato la sua propensione offensiva compensa solo in parte lacune nella fase di copertura che non ha mai colmato, dall’altro sussiste il nodo ingaggio che non è alla portata del monte stipendi di club di A.

Il costo del suo cartellino non è nemmeno troppo elevato, valutato 30 milioni. Un investimento che darebbe garanzie nell’immediato dato che non avrebbe nemmeno bisogno di un periodo di ambientamento in Italia.

Cancelo offerto a due top club di Serie A, chi la spunterà?

Cancelo è conteso da Juventus e Inter. Altra sfida di mercato tra Cristiano Giuntoli e Beppe Marotta. Nessuno dei due è veramente convinto al momento di affondare il colpo ma non è da escludere che possano presentarsi condizioni ancora più favorevoli che spingerebbero loro a chiudere la trattativa.

Ma quanto serve un giocatore come Cancelo alle due squadre? La risposta è molto. La Juventus è in carenza di terzini e il ritorno alla difesa a quattro da parte del nuovo allenatore Thiago Motta implica movimenti in entrata in quel reparto.

Cancelo può tornare in Italia, la situazione è bloccata ma non sono esclusi sviluppi positivi

L’ingaggio di Cancelo andrebbero però in controtendenza alla filosofia di Giuntoli di puntare su giocatori promettenti da far maturare, con la speranza di una loro esplosione in bianconero.

Marotta, dal canto suo, deve risolvere la grana dell’importante infortunio subito da Buchanan che non sarà a disposizione di Inzaghi per almeno quattro mesi. Un sostituto urge e un talento come Cancelo non può essere rifiutato se si presentasse la chance di metterlo sotto contratto a cifre ritenute congrue.