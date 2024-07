Inter, i colpi chiusi adesso sono tre: contratto depositato | L’ultimo obiettivo di Marotta per chiudere il mercato

Contratto depositato e nuovo annuncio. Ora per l’Inter i colpi chiusi adesso sono tre. Ora Marotta guarda all’ultimo obiettivo di mercato.

È un’Inter scatenata sul mercato quella che si sta muovendo in questi ultimi giorno. Dopo poco più di dieci giorni dall’apertura della possibilità di fare trattative, la squadra campione d’Italia può già accogliere i nuovi rinforzi.

In Viale della Liberazione vogliono infatti lavorare per compiere il salto decisivo che possa far figurare l’Inter tra le più grandi d’Europa. A Milano infatti vogliono la Champions, senza però rinunciare alla competitività per lo Scudetto.

Ecco quindi che l’Inter continua a stupire sul mercato. Nelle scorse ore è stato infatti depositato il contratto del nuovo rinforzo, portando a tre i colpi chiusi durante quest’estate. Tuttavia, Marotta non sembra volersi fermare e ora ha in mente solo di portare a termine quello che resta l’ultimo obiettivo di mercato.

L’annuncio ufficiale

Nella giornata di mercoledì l’Inter ha annunciato in maniera ufficiale l’acquisto di Josep Martinez. Il portiere ex Genoa – tra i migliori dello scorso campionato – arriva con grandi aspettative e andrà ad affiancare Sommer, con però aspettative di titolarità. Dopo una lunga trattativa l’Inter può quindi essere soddisfatta per aver trovato un secondo portiere che si rivelerà cruciale per il futuro.

Nello stesso giorno dell’annuncio ufficiale di Martinez all’Inter è sbarcato a Milano anche quello che è il terzo colpo dei nerazzurri. Si tratta di Mehdi Taremi. L’attaccante ex Porto sta svolgendo le visite mediche per poi firmare un contratto biennale con l’Inter. Si attende quindi l’annuncio ufficiale a breve da parte dell’Inter.

Marotta guarda al prossimo colpo

L’arrivo di Zielinksi, Martinez e Taremi non ferma il neo presidente dell’Inter, convinto nel voler rinforzare ulteriormente la squadra. Con i tre colpi messi a segno, infatti, gli uomini di mercato dei nerazzurri sono intervenuti su tutti i settori della squadra, tranne la difesa.

Dopo il forfait di Buchanan, infatti, Marotta è intenzionato a regalare ai tifosi dell’Inter un quarto colpo sulle fasce. L’idea iniziare sembra va essere quella di Hermoso, ex Atletico Madrid, ma in questo momento l’Inter sembra aver virato in maniera decisa verso l’esperto braccetto di difesa Ricardo Rodriguez, anch’esso svincolato. Il suo arrivo dovrebbe poi chiudere il mercato dei nerazzurri.