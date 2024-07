Valentin Carboni, finalmente si fa: Marotta incassa 35 milioni | Adesso il mercato dell’Inter decolla

Sarebbe un’entrata fondamentale per l’Inter. La cessione di Valentin Carboni potrebbe portare nelle casse ben 35 milioni.

Di Valentin Carboni se ne parla ormai da molti anni. Ora che ne ha 19 sembra quasi un uomo già formato e che deve dimostrare di essere grande. Ma la verità è che ormai da sempre ricopre le vesti di colui che è predestinato a stare con i big del calcio.

Lo sapeva bene l’Inter quando lo ha acquistato nel 2020 e ora la convinzione è diventata sempre più forte. Ma giocatori così giovani e promettenti seguono solitamente due destini: la crescita e l’esplosione definitiva in prima squadra o la cessione definitiva che arricchisce il club e lo stesso calciatore.

L’Inter sembra volersi muovere su questa seconda via. È per questo che negli ultimi giorni si fa sempre più forte l’ipotesi di una cessione a titolo definitivo. Un’occasione che Marotta sembra non voler perdere, visto che potrebbe tradursi in un’entrata di circa 35 milioni nelle casse dell’Inter.

Valentin Carboni da De Zerbi?

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi starebbe insistendo fortemente per portare in Francia il giovane fantasista argentino. Valentin Carboni, classe 2005, è considerato infatti uno dei talenti più sopraffini della sua generazione e nelle ultime ore il club di Ligue 1 starebbe provando a spingere per una sua cessione da parte dell’Inter.

I contatti ci sono, così come la volontà del Marsiglia di portare il calciatore della Nazionale argentina in maglia biancoceleste. Tuttavia, l’Inter sembra essere ferma sulla possibilità di una cessione in prestito, mentre spinge per una cessione a titolo definitivo.

35 milioni per ripartire con il mercato

Marotta sa bene che ci sono tutte le carte in regola per chiedere ai possibili acquirenti cifre monstre per il calciatore. Valentin Carboni ha dimostrato di avere talento e i suoi 19 anni dicono che c’è ancora un ampio margine per migliorare. Ecco quindi che la valutazione dei nerazzurri è di circa 35 milioni di euro.

Una cifra importante che potrebbe solo far bene alle casse della squadra milanese. Il mercato in entrata dei nerazzurri sembra infatti essere fermo dopo gli acquisti a parametro zero di Taremi e Zielinski, ma con nuovi introiti potrebbe riprendere presto uno slancio. Con una possibile uscita di Stefan De Vrij, infatti, Marotta potrebbe usare parte del denaro arrivato dalla cessione di Carboni per dare l’assalto a Kim Min-jae del Bayern Monaco.