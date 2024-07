Marotta vola a Madrid e incassa il sì del giocatore: la nuova difesa prende forma | Il terzo top a parametro zero

Marotta è a un passo dal chiudere per il difensore, pronto il volo per Madrid, con lui il reparto arretrato dell’Inter è ancora più sicuro

Continuano le manovre dell’Inter nel calciomercato estivo. Beppe Marotta gode di massima fiducia da parte di tutto l’ambiente nerazzurro per la crescita costante che ha portato con i propri acquisti alla rosa del club da quando è diventato direttore sportivo, riportandola in finale di Champions League con la forza delle idee e il fiuto che ha consentito lui di sfruttare ghiotte occasioni di mercato.

Così è stato anche nel recente periodo, con l’ingaggio di due parametri zero che sarebbero titolari in grande parte delle squadre europee e che partono in questo caso con un posto nell’undici iniziale da conquistarsi in allenamento.

Stiamo parlando di Zielinski che rinforza un centrocampo già a livelli molto alti di competitività, una soluzione in più per mister Inzaghi che dovrà valorizzare l’ampiezza dell’organico in vista di una stagione che sarà densa di impegni da onorare al meglio.

In attacco invece si aggregherà in questi giorni al gruppo Taremi, proveniente dal Porto e dalla comprovata esperienza internazionale che potrà essere un valore aggiunto sia all’interno dello spogliatoio che in alcune partite chiave, con la sua fisicità e il vizio del goal che possono essere letali per gli avversari.

Non c’è due senza tre: altro parametro zero in arrivo all’Inter dopo Zielinski e Taremi

Manca davvero poco all’ufficialità del terzo svincolato che approda ad Appiano Gentile in questa finestra di mercato. Accordo quasi raggiunto con Mario Hermoso che ha lasciato l’Atletico Madrid e che può ripartire dall’Italia.

I nerazzurri stanno per battere la concorrenza del Napoli, che ha virato su Buongiorno, assicurandosi le prestazioni di un giocatore che ha giocato spesso da titolare nell’ultima annata con i Colchoneros di Simeone e che può essere impiegato sia come centrale che come esterno nel centrocampo a cinque, una duttilità che potrà risultare molto utile.

Il punto sul reparto arretrato dell’Inter, pochi cambiamenti e stessa competitività

Difesa dell’Inter che ha confermato i giocatori che hanno disputato lo scorso campionato, eccezion fatta per Cuadrado che lascia Milano dopo aver raccolto poche presenze ed essere colpito da un grave infortunio.

In infermeria anche Buchanan, che sarà fuori dal campo per circa quattro mesi, con Marotta che potrebbe decidere di ingaggiare un altro profilo per sopperire alla sua momentanea assenza.