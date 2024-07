Marotta e il Calhanoglu bis: ‘Da noi sei titolare’ | Un altro ex Milan in nerazzurro a parametro zero

L’Inter mette a segno un colpo pazzesco. Questa volta Ibra non può farci davvero nulla: Inzaghi se la ride.

Se dovessimo immaginare il più abile dirigente nel mettere a segno colpi a parametro zero, dovremmo parlare solo ed esclusivamente di Beppe Marotta.

Quest’ultimo, ormai diventato presidente dell’Inter, sa bene che deve lavorare in maniera specifica e attenta per portare a Milano giocatori tali da poter rinforzare nei minimi dettagli la squadra di Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino, dopo lo scudetto ottenuto nella scorsa stagione, sa bene che non si può abbassare la guardia e valutare con superficialità la prossima annata. Non sarà tutto così facile.

Infatti, basta pensare che, oltre alla voglia di rivalsa di Napoli e Lazio, anche la Juventus del nuovo allenatore Thiago Motta vuole dimostrare sin da subito di essere l’allenatore giusto nel posto giusto.

I primi colpi a zero

Ora però sembra proprio che la Juventus non voglia accontentarsi nuovamente delle briciole, così come il Milan del nuovo allenatore Paulo Fonseca. L’Inter, quindi, deve assolutamente mettersi in gioco per dimostrare di essere la squadra campione d’Italia, pronta non solo a stupire in Serie A, ma anche in Coppa Italia e in Champions League.

Affinché ciò possa essere plausibile e fattibile, però, l’allenatore sa bene che ha bisogno di alcuni innesti per rinforzare la squadra e fare in modo che si possano creare le basi giuste per migliorarsi sempre di più. Sicuramente, l’arrivo di Piotr Zieliński da Napoli e di Mehdi Taremi dal Porto sono due acquisti estremamente importanti, e, caso vuole, sempre a parametro zero, che si dimostra essere ancora una volta il marchio di fabbrica di Beppe Marotta.

Rodriguez per la difesa

Proprio con questa formula potrebbe arrivare un altro giocatore estremamente importante, così come è accaduto in passato quando l’Inter soffiò il turco Hakan Calhanoglu al Milan proprio con questa modalità. Qual è il reparto su cui Inzaghi vuole maggiori certezze e sicurezze? Sicuramente è la difesa, che merita un’attenzione più dettagliata, dato che il centrocampo e l’attacco dell’Inter sono estremamente competitivi e tra i più forti non solo in Italia ma anche in Europa.

Quindi, la difesa è il reparto su cui si lavora maggiormente e sembra proprio che ci sia un giocatore svincolato che potrebbe fare al caso dei nerazzurri, come riportato da tuttomercatoweb.com. Parliamo di Ricardo Rodriguez, ex difensore del Torino e del Milan, che potrebbe trovare una nuova squadra con l’Inter di Simone Inzaghi accettando un’offerta di contratto che potrebbe essere anche un biennale. Nelle prossime ore scopriremo se dietro queste ipotesi ci possa essere qualcosa di più concreto.