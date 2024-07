Inter, soldi freschi per il mercato: Marotta sorride e lo porta in Grecia | Cessione a titolo definitivo

Il budget di mercato dell’Inter aumenta grazie a Marotta: in programma la cessione di un esubero in direzione Super League Ellada

L’ambiente Inter è stato scosso dall’improvviso cambio di proprietà, ma oramai è acqua passata. I nuovi proprietari e la nuova dirigenza sono pronti a dare il via a questa nuova stagione, con l’obiettivo di proseguire il ciclo di vittorie degli ultimi anni.

La scorsa stagione il club nerazzurro ha aggiunto due trofei alla sua ricca bacheca, conquistando lo Scudetto, che è valsa la seconda stella cucita sulla maglia, e la Supercoppa Italiana; la squadra di Simone Inzaghi vorrebbe ripetersi, anche se il sogno più grande è la Coppa dalle grandi orecchie.

L’ultima volta che è stata vinta fu nel 2010, quando Mourinho e la sua Inter fecero l’unico triplete della storia del calcio italiano. Nella penultima Champions League hanno sfiorato l’impresa venendo fermati solamente in finale dal Manchester City, ma c’è voglia di riscatto.

Per farlo c’è bisogno di un organico completo e di livello, al quale Marotta ci sta lavorando, con cui poter suddividere i tanti impegni stagionali tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League e Mondiale per club.

Mosse di mercato

Il tutto va però eseguito secondo una strategia societaria che mira alla stabilità finanziaria del club, che stagione dopo stagione sta riducendo sempre più il passivo dei conti con proiezione al bilancio in positivo entro le prossime due stagioni.

Di fatti ha acquistato due profili internazionali e di assoluta esperienza a parametro zero: Piotr Zielinski e Medhi Taremi, sistemando i due reparti. All’appello manca solamente l’acquisto un altro centrale difensivo che faccia rifiatare il trio composto da Bastoni-Pavard e De Vrij e un esterno destro che sostituisca Cuadrado, che ha dimostrato di non dare alcuna garanzia dal punto di vista fisico.

Cessione in programma

Con la firma dell’attaccante iraniano proveniente dal Porto l’Inter ha il reparto offensivo composto da Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Medhi Taremi, Marko Arnautovic e Joaquin Correa; troppi uomini per gli slot a disposizione, con l’argentino che è il profilo indiziato a far spazio.

Fu fortemente voluto da Inzaghi che lo allenò alla Lazio, arrivando nel 2021 per circa 30 milioni di euro. Un investimento mai ripagato dalle prestazioni, che hanno costretto la società a mandarlo in prestito al Marsiglia la scorsa stagione, rivelandosi l’ennesima avventura deludente. È ormai considerato un esubero, l’obiettivo è cederlo, con Matiàas Almeyda, ex centrocampista dei nerazzurri e attuale allenatore dell’AEK Atene, squadra militante nella Super League Ellada, prima serie greca, fortemente interessato all’acquisto. I contatti tra le due parti sono stati avviati e a breve verrà ufficializzata un’offerta che strapperà l’argentino dalla Serie A.