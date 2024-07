Inter, ecco il primo colpo anche in difesa: blitz di Marotta in Premier League | Inzaghi lo vuole subito in ritiro

Un grande campione è pronto a vestire i colori nerazzurri. Inzaghi non poteva chiedere di meglio: tifosi in festa.

Tra le squadre più attive sul mercato, sarebbe il caso di parlare dell’Inter del nuovo presidente Beppe Marotta. Quest’ultimo vanta tanti anni di carriera nelle dirigenze di squadre blasonate come i nerazzurri, la Juventus e la Sampdoria.

La specialità di casa sono sicuramente i grandi colpi a parametro zero. Basti pensare che, negli ultimi giorni, sono giunti anche i calciatori tesserati proprio con questa formula: Piotr Zieliński dal Napoli e Mehdi Taremi dal Porto.

Ora sembra che la società voglia accontentare nuovamente il tecnico piacentino Simone Inzaghi, che a breve firmerà il rinnovo di contratto, affinché la rosa sia estremamente competitiva anche nella prossima stagione di Serie A.

Il campionato, che inizierà fra circa un mese, sarà ancora più competitivo rispetto al passato, in quanto anche le neopromosse Venezia, Como e Parma hanno alle spalle delle società solide che non vogliono sicuramente apparire come delle mere comparse in massima serie.

Gli intrecci di mercato

Altre società come il Napoli e la Lazio vogliono sicuramente riscattarsi rispetto allo scorso campionato deficitario che ha portato anche all’esonero dell’allenatore e all’arrivo dei nuovi acquisti: Spinazzola, Marin e Buongiorno. Quest’ultimo, adocchiato anche dall’Inter, senza troppe riserve, ha preferito la scalata dei partenopei che nel prossimo anno, dopo tante stagioni, non disputeranno competizioni europee.

Tornando all’Inter, la squadra riparte dai suoi punti fermi: Lautaro Martínez, Marcus Thuram e Hakan Çalhanoğlu. È stata sistemata anche la porta con l’arrivo del secondo di Yann Sommer, Josep Martinez dal Genoa. Lo spagnolo si candida a diventare il nuovo titolare dei nerazzurri a partire dai prossimi campionati. Il centrocampo potrebbe invece perdere alcune pedine, come Asllani, che sembra essere entrato nel mirino della Fiorentina del nuovo tecnico Raffaele Palladino.

Kiwior sempre più vicino

Nelle prossime ore ne sapremo di più, ma sicuramente una cosa è certa: Beppe Marotta vuole fare un regalo importante al suo allenatore, andando a rinforzare ancor di più la retroguardia che sarà orfana del terzino Buchanan per l’infortunio riportato in Coppa America con il suo Canada.

Stando a quanto riportato da calciomercato.com, il difensore dell’Arsenal Jakub Kiwior, che in Italia ha già giocato con la maglia dello Spezia, si candida a essere uno dei talenti che potrebbe arricchire la difesa nerazzurra, portando qualità ed esperienza maturata soprattutto in Champions League.