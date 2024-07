“Voglio giocare a San Siro”: l’Inter abbraccia il primo colpo ufficiale | Firma e visite, Inzaghi lo avrà alla Pinetina

Arrivano le prime parole da giocatore nerazzurro: “Voglio giocare a San Siro”. A breve sarà a disposizione di mister Inzaghi.

Continua a pieno ritmo il progetto Inter con l’obiettivo di tornare ad altissimi livelli anche in Europa. Nonostante il cambio di proprietà, infatti, la dirigenza nerazzurra si muove compatta per garantire ai tifosi nuovi trionfi in Italia e all’estero.

Il nuovo presidente Marotta monitora infatti l’andamento del calciomercato, fino ad oggi estremamente positivo per la squadra di Milano. La rosa di Inzaghi, infatti, è pronta ad accogliere un nuovo importante rinforzo in grado di aumentare ancora di più il prestigio della rosa.

Dopo l’annuncio ufficiale del suo acquisto, infatti, arrivano le prime parole del calciatore. La voglia di entrare a San Siro indossando la maglia nerazzurra è altissima e ora Inzaghi avrà un jolly in più a centrocampo. Ecco di chi si tratta.

Zielinski ufficiale all’Inter

Dopo una crescente attesa degli ultimi giorni è finalmente arrivato l’annuncio: Piotr Zielinski è ufficialmente un giocatore dell’Inter. Le visite mediche hanno dato l’esito positivo e ora Inzaghi ha a disposizione un giocatore fondamentale per il suo gioco. L’annuncio è stato accompagnato dalle parole dello stesso calciatore.

L’ex Napoli ha infatti pubblicato sui suoi profili social il suo stato attuale, dichiarando amore all’Inter. “Sono felicissimo di essere qui – ha scritto il centrocampista polacco – non vedo l’ora di giocare a San Siro“. L’entusiasmo dei tifosi nerazzurri è altissimo, i quali sono consapevoli dell’importanza del nuovo acquisto.

Un centrocampo stellare

Piotr Zielinski ha firmato un contratto che lo legherà al club di Milano fino al 2028. L’ex calciatore del Napoli è considerato tra i migliori del nostro campionato e ha spesso dimostrato il suo incredibile valore. Apprezzato per le sue capacità tecniche e tattiche, sarà senz’altro una pedina importante per il gioco di Inzaghi.

Il calciatore si unirà infatti ad un centrocampo stellare, formato da campioni come Barella, Calhanoglu, Frattesi, Mkhitaryan e Asslani. La voglia di essere competitivi in tutte gli incontri ha portato la dirigenza dell’Inter a costruire una squadra all’altezza di queste aspettative. Ora però la palla passa ad Inzaghi.