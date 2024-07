Inter, incontro con l’agente a Genova: ok del giocatore e della società | Operazione chiusa a queste cifre

Accordo riuscito per un nuovo innesto. L’incontro dei dirigenti Inter con l’agente è andato a buon fine: ecco chi parte.

È un’Inter scatenata quella che si sta muovendo sul mercato di luglio. Dopo poco più di 5 giorni dall’apertura della campagna acquisti e cessioni anche in Italia, la dirigenza neroazzurra continua in maniera spedita per formare la squadra che affronterà la prossima stagione.

Marotta ha infatti assicurato all’allenatore Simone Inzaghi ben due colpi con largo anticipo rispetto all’apertura di calciomercato: Zielinski e Taremi. Ma gli uomini del neopresidente non hanno ancora finito e, mentre si lavora per portare a Milano Martinez dal Genoa, sempre nel capoluogo ligure si sta per chiudere un altro affare. Questa volta però in uscita.

Dopo l’incontro a Genova tra i dirigenti e l’agente, è arrivato finalmente la fumata bianca per la cessione di un calciatore dell’Inter, indirizzato sulla sponda dei blucerchiati. Ecco chi sarà il giocatore che lascerà i neroazzurri.

Trattativa in chiusura

Sampdoria e Inter stanno per chiudere un affare che porterà Ebenezer Akinsanmiro in blucerchiato. Secondo quanto riportato dagli esperti di Tuttomercatoweb, infatti, le parti sarebbero giunte ad un rapido accordo per la chiusura definitiva dell’affare. Una decisione che darà la possibilità alla Samp di “pescare” direttamente dalla società neroazzurra.

Il centrocampista nigeriano, classe 2004, è infatti uno dei talenti più promettenti della Primavera interista. Ecco perché la Sampdoria ha deciso di accelerare proprio nelle ultime ore per arrivare ad un veloce accordo e dare ad Andrea Pirlo il richiesto rinforzo a centrocampo per la prossima stagione.

Battuta la concorrenza

Quello di Ebenezer Akinsanmiro è un colpo in prospettiva che ha comunque il sapore del colpaccio di mercato. Nei giorni scorsi, infatti, la fila per assicurarsi le prestazioni del giovane nigeriano era sempre più lunga, tanto da spingere i dirigenti blucerchiati a chiudere per il centrocampista classe 2004.

Sul giocatore si era infatti posata l’attenzione del Lecce, che sta ponendo le basi per la prossima stagione in Serie A. Anche Reggiana e Palermo sembra avessero chiesto informazioni per il calciatore, ma alla fine sembra che a spuntarla sarà proprio la Sampdoria.