‘Aspetta, non andare al Napoli’ trappola dell’agente per bloccare la trattativa: Marotta ha ribaltato tutto

Le capacità intuitive e dirigenziali di Marotta sono uniche: ostacolati gli azzurri e regalo in arrivo per Inzaghi. What else?

Il calciomercato è iniziato da pochi giorni e il clima sembra essere più rovente tra i dirigenti sportivi che nelle città più calde d’Italia. Infatti, le trattative messe in atto in questo periodo non stanno facendo altro che mettere i tifosi di ogni singola squadra nella condizione di disperare di poter avere, sin dal prossimo anno, il giocatore che aspettavano da tempo.

Squadre come il Napoli, la Lazio e la Roma hanno sicuramente dalla loro parte la voglia di riscatto non solo degli allenatori, nuovi e già consolidati, ma anche dei supporter che vogliono, senza peli sulla lingua, completare un percorso che possa portare le società ad ambire a posizioni importanti sin dal prossimo campionato.

È vero che siamo solo agli inizi di luglio, ma manca poco più di un mese al taglio dei nastri per la partenza della nuova stagione calcistica. Pertanto, è richiesto massimo impegno affinché gli obiettivi di mercato possano essere tutti rispettati ed evitare delusioni come già successo nello scorso campionato.

Se pensiamo al Napoli, che ha cambiato per la prima volta ben tre allenatori nello stesso campionato, o alla Lazio, che dopo l’esonero sorprendente di Maurizio Sarri ha affidato la guida a Igor Tudor come traghettatore, ora si ritrova con Marco Baroni a puntare al massimo nella prossima Serie A.

I sogni son desideri

Ora, c’è da dire un dettaglio molto importante. Una delle squadre che ha bisogno di riconfermarsi come grande tra le grandi in Italia e soprattutto in Europa è l’Inter di Simone Inzaghi. Il nuovo presidente, ormai noto a tutti, Beppe Marotta, vuole fare in modo che i nerazzurri possano avere la forza e la qualità per ambire a posizioni importanti anche nella prossima stagione calcistica.

I tifosi sognano e sperano in un altro triplete, così come accaduto nel 2010 con la guida tecnica di José Mourinho. Sognare non costa nulla e allora, in un clima così teso, ogni dettaglio conta tanto davvero.

Buongiorno nel mirino dell’Inter

Ora però parliamo di Alessandro Buongiorno, difensore granata del Torino, che, come riportato da tuttosport, ha già messo un veto su un possibile suo trasferimento alla Juventus, in quanto non tradirebbe mai i colori granata del suo cuore.

Su di lui sembrerebbe che l’Inter di Beppe Marotta ci stia facendo più di un pensierino, stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com. Quindi, i tifosi azzurri del Napoli devono tremare? Nelle prossime ore ne sapremo di più.