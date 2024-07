La nuova scommessa di Conte: il Napoli ha chiuso il primo colpo | Sarà il titolare del nuovo 3-5-2

Conte scommette su di lui per la fascia, il terzino firma per il Napoli e proverà a rilanciarsi grazie al mister pugliese

Un Napoli scatenato in questi primi giorni di calciomercato. De Laurentiis ha chiuso per Alessandro Buongiorno, centrale che Conte aveva richiesto con insistenza per migliorare un reparto che ha subito troppe reti la passata stagione. Un difensore che è maturato molto con la maglia del Torino, tanto da meritarsi la chiamata in Nazionale e che avrà il compito di guidare i compagni della retroguardia partenopea.

Insieme a lui è arrivato anche il giovane Marin, reduce da una buona stagione all’Alaves in Liga, in prestito dal Real Madrid. Un prospetto molto interessante, cresciuto nella cantera dei Blancos e che cercherà di meritarsi un posto da titolare.

Sempre in difesa dovrebbe essere riconfermato capitan Giovanni Di Lorenzo che aveva chiesto la cessione ma che sta pensando di dare nuovamente fiducia a un ambiente che lo aveva fortemente criticato per alcune prestazioni sottotono.

Antonio Conte stravede per lui e ha promesso alla piazza che resterà anche per la prossima annata, con un’esperienza ormai consolidata in campo internazionale che potrà essere utile per i compagni più giovani.

Il nuovo acquisto del Napoli è uno svincolato in cerca di riscatto

Ma la novità per la difesa del Napoli riguarda l’arrivo di uno svincolato, reduce da qualche problema fisico di troppo ma di indiscussa qualità. Stiamo parlando di Leonardo Spinazzola che sarà l’uomo in più sulla fascia sinistra,

Accordo trovato con il giocatore campione d’Europa con l’Italia nel 2021 che vestirà la maglia azzurra, con le visite mediche già programmate. Il terzino ha lasciato la Roma e firma un contratto biennale, con scadenza nel 2026, per un ingaggio intorno ai 3 milioni più bonus legati ad obiettivi di squadra, presenze e minutaggio.

Conte ha riportato entusiasmo a Napoli, è stato chiamato per vincere

Conte lo ha sempre ammirato e potrà finalmente allenarlo. La corsa e il dinamismo potranno essere l’arma in più del Napoli nel 3-5-2 che adotterà il tecnico pugliese, con qualche variazione in base all’avversario da affrontare.

Una stagione che si prospetta da protagonista per il club campano che, rispetto alle rivali, non dovrà disputare le competizioni europee, con la chance di focalizzarsi solo sul campionato per centrare almeno il pass per la prossima Champions League, anche se tutti sappiamo che l’obiettivo è sempre quello di vincere.