‘Da noi non c’è più posto’ Giuntoli lo scarica e lo manda a Roma: inizia la scrematura a centrocampo

Giuntoli ha deciso di cederlo in direzione Roma, centrocampo totalmente rivoluzionato: nasce la nuova Juventus di Thiago Motta

Dopo le vacanze nelle case di Cascais, in Portogallo, con la sua famiglia, Thiago Motta è pronto a tuffarsi nella sua nuova avventura da allenatore della Juventus. L’italo brasiliano si è legato ai bianconeri con un contratto triennale a 5 milioni di euro netti annui, con opzione per il prolungamento.

La decisione finale per il suo approdo a Torino è stata di Cristiano Giuntoli, che lo ha scelto nonostante i tanti allenatori disponibili con un bagaglio d’esperienza superiore per l’impresa compiuta con il Bologna la scorsa stagione, facendo qualificare i rossoblù in Champions League dopo 60 anni.

La nuova annata che sancirà la rinascita della Vecchia Signora avrà inizio il 10 luglio, anche se la squadra non sarà al completo per i calciatori impegnati con le proprie Nazionali a disputare Euro 2024 e la Copa America che si chiuderanno rispettivamente il 14 ed il 15 dello stesso mese.

È in questo mese antecedente all’inizio del campionato di Serie A Enilive che cercherà di impartire il suo stile di gioco, totalmente differente dagli ultimi predecessori, basato sul movimento di ogni singola pedina nello scacchiere di gioco e su un forte pressing per avere quanto più possibile il pallino a proprio favore.

Calciomercato estivo

L’impronta dell’ex Bologna si denota prima ancora che abbia ufficialmente iniziato il suo incarico. Si vociferava che la squadra venisse rivoluzionata con il suo arrivo e così sta dimostrando la Juventus, che in una sola settimana dall’inizio del calciomercato ha già totalmente cambiata il centrocampo.

Ha acquistata a titolo definitivo Douglas Luiz dall’Aston Villa per 28 milioni di euro compresi i bonus più i cartellini di Irling Jr e Barrenechea e Khèpren Thuram dal Nizza per 20 milioni, figlio d’arte di Lilian Thuram, ex leggenda bianconera, sfidando il fratello Marcus nel Derby d’Italia con l’Inter.

Valigie pronte

Manca l’ultimo tassello per completare il trio di centrocampo. Il sogno è Teun Koopmeiners reduce da una stagione clamorosa con la maglia dell’Atalanta, che in caso non dovesse arrivare lascerebbe spazio all’esplosione di Nicolò Fagioli, tagliando fuori Manuel Locatelli.

Il classe 1998 acquistato dal Sassuolo per 35 milioni di euro non rientra più nei piani del nuovo allenatore e della società, decisa a venderlo per fare cassa. La squadra interessata maggiormente al suo cartellino è la Roma di Daniele De Rossi, in totale ricostruzione, che farebbe rimanere il regista italiano in Serie A e gli darebbe l’opportunità di lottare nuovamente per conquistare la maglia della Nazionale.