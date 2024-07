Ibra adesso è scatenato: 30 milioni per la difesa da RedBird | Agente in sede per trattare l’ingaggio

Il Milan non si dà freni sul mercato, è pronto a rivoluzionare la squadra: stanziato 1/3 del budget per sistemare la difesa

Lunedì 8 luglio inzierà ufficialmente l’era di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan. Rescisso il contratto con il Lille, l’allenatore portoghese ha firmato un triennale che lo legherà ai rossoneri per le prossime 3 stagioni, a 2,5 milioni di euro netti più bonus annui.

Una figura dal punto di vista professionale simile a quella di Stefano Pioli, fortemente voluta da Zlatan Ibrahimovic per la sua ottima capacità gestionale dei giovani, sui quali il club rossonero vuole puntarci e renderli parte integrante delle fondamenta del futuro del club.

Oltre che con il maggiore utilizzo dei calciatori della Primavera nella scorsa stagione, la dimostrazione è stata data con l’iscrizione della seconda squadra in Serie C, non a caso chiamata Milan Futuro, che permetterà ai ragazzi di acquisire esperienza e minutaggio per la Prima squadra.

L’obiettivo societario è costruire un organico giovane e forte che arricchiscia ancor di più la prestigioosa sala trofei del club, rimasta inalterata da 2 anni in Italia con la vittoria dello Scudetto nell’anno 21/22 e da 17 in Europa con la vittoria della Supercoppa UEFA nel 2007.

Calciomercato estivo

Come in ogni sessione di calciomercato per il Milan girano tantissimi nomi, a maggior ragione se il Diavolo dovrà acquistare almeno 4 profili per la formazione titolare, orfana di alcuni partenti e di tante lacune da sistemare per stare al passo delle altre pretendenti che si stanno rinforzando per la vittoria del campionato.

Il budget di mercato stanziato è di circa 100 milioni di euro, simile a quello dello scorso anno, con la differenza sostanziale che non dovrebbe essere ceduto nessun top player grazie al bilancio totalmente risanato dalla nuova proprietà.

Colpo in difesa

Va acquistato un centrale di difesa che faccia coppia con Fikayo Tomori, un nuovo terzino destro titolare, un mediano difensivo che dia maggiore copertura in fase difensiva per riparare ai disastri commessi la scorsa stagione e una punta che completi il tridente con Leao e Pulisic, data la partenza di Olivier Giroud in MLS.

Per la difesa è stato sondato Strahinja Pavlovic, difensore serbo che veste la maglia del Red Bull Salisburgo, squadra militante nella prima serie del campionato austriaco, Il classe 2001 ha già incontrato i rossoneri nell’edizione di Champions League del 2023 e solo un anno dopo potrebbe approdare in Serie A. La sua valutazione è di circa 30 milioni di euro, cifra che il Milan sembra intenzionato a spendere; rimane solo da definire le cifre per l’ingaggio, con gli agenti del calciatore che hanno già programmato un incontro in sede per la fumata bianca.