Fonseca cambia tutti i piani in attacco: nuovo obiettivo, alla Giroud | Il portoghese vuole costruire la squadra intorno a lui

Un nuovo attaccante subentra nella telenovela del Milan per il ruolo di nuovo centravanti, è un nome che ha proposto mister Fonseca

Da oltre un mese in casa Milan il principale argomento che tiene banco riguarda l’ingaggio del successore di Olivier Giroud, il numero 9 che manca adesso ai rossoneri dato che il bomber francese ha lasciato l’Italia per trasferirsi nel campionato americano dove chiuderà la carriera. Attualmente impegnato con la Nazionale francese, ancora in corsa per la vittoria dell’Europeo nonostante un gioco poco brillante, la punta è all’ultima esperienza con la maglia dei transalpini.

Quanto per il Milan è vitale inserire nell’organico un centravanti che possa garantire la doppia cifra e che sappia capitalizzare gli assist degli esterni d’attacco che saranno confermati, cioè Pulisic e Rafa Leao.

Il grande obiettivo era Zirzkee ma la trattativa si è arenata dopo i problemi inerenti alle commissioni che si attestavano intorno ai 15 milioni, cifra ritenuta eccessiva dagli uomini mercato del Milan che adesso virano su nuovi nomi.

Piace e molto Romelu Lukaku, in cerca di una nuova sistemazione dopo il ritorno al Chelsea, con il club inglese che vuole cederlo a titolo definitivo dopo averlo spedito per più anni in prestito. Da sottolineare la concorrenza agguerrita del Napoli, con il belga pronto a prendere il posto di Osimhen, nel caso di partenza del nigeriano.

Adesso il favorito al ruolo di bomber del Milan è la punta iberica

Milan che allora sterza verso Alvaro Morata. Nelle ultime ore è tornato forte il nome del 31enne dell’Atlético Madrid, in rottura con il club spagnolo e occasione di mercato data la clausola rescissoria di 13 milioni, un investimento decisamente alla portata dei rossoneri.

La conoscenza di Morata della Serie A è comprovata come testimonia il suo passato alla Juventus, non di meno l’impatto a livello internazionale. A complicare la conclusione dell’operazione è il nodo ingaggio, pari a 6 milioni, con un sacrificio che è richiesto alla punta nel ridursi lo stipendio.

Morata è il preferito da Fonseca, i requisiti sono perfetti

Paulo Fonseca lo gradisce molto come profilo, sia per la media realizzativa importante che per l’aiuto che fornisce a tutti i compagni di reparto.

Al termine dell’Europeo il suo futuro sarà delineato e scopriremo se la sua nuova meta sarà di nuovo l’Italia, con un legame importante con il nostro Paese anche per motivi affettivi e privati.