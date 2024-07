Questa è la tua ultima chance’: ha deciso Fonseca | Se ne va in prestito con diritto di riscatto

Un giovane talento del Milan andrà di nuovo in prestito, il diritto di riscatto è voluto da Fonseca per puntare su di lui nel futuro

Il Milan ha deciso di dare ancora maggiore importanza al proprio settore giovanile. I risultati ottenuti in Europa dalla squadra Primavera non hanno lasciato indifferente Gerry Cardinale al punto da progettare la creazione dell’Under 23 che si è iscritta al campionato di Lega Pro, la terza in Italia in ordine di tempo dopo Juventus ed Atalanta.

Questa scelta è dettata dalla qualità della rosa che potrà crescere in un torneo più competitivo della Primavera e giocare contro avversari rodati e in campi complicati di provincia.

Un modo più rapido per accelerare la crescita dei giovani talenti rossoneri che saranno costantemente monitorati dalla dirigenza rossonera e dal nuovo allenatore Fonseca che potrà unirli alla prima squadra quando lo riterrà opportuno.

I baluardi dell’Under 23 dovrebbe essere due che hanno già debuttato nel Milan in Serie A come il centrale Simic e il bomber azzurro Francesco Camarda, attaccante con potenzialità enormi e che il Milan vuole tutelare.

Il giovane bomber del Milan nel mirino del nuovo Empoli di D’Aversa

Un altro attaccante di prospettiva e di proprietà del Milan è Lorenzo Colombo, reduce dal prestito al Monza ma pronto a ripartire di nuovo per giocare in un altro club di A, l’Empoli.

I toscani, che si sono salvati nei minuti finali dello scorso campionato, hanno da poco annunciato come nuovo allenatore Roberto D’Aversa che ha firmato con gli azzurri un contratto biennale e che ha lanciato molti giovani nella sua precedente esperienza alla guida del Lecce. Fonseca ha chiesto espressamente l’inserimento del diritto di riscatto dato che vorrebbe dare a Colombo una chance qualora riuscisse a migliorarsi nelle sue prestazioni.

I movimenti dell’Empoli sul mercato, obiettivo conquistare un’altra salvezza

La trattativa sarebbe avviata al punto che è previsto a breve un incontro tra Monchada e i vertici dell’Empoli per capire la fattibilità dell’operazione. Colombo che è un’alternativa ad Esposito che ha fatto sapere di volere restare alla Sampdoria dopo una stagione in cui ha segnato molto nel capoluogo ligure del confermato mister Andrea Pirlo.

Empoli che ha perso un baluardo della difesa come Luperto che ha seguito mister Davide Nicola a Cagliari e che proverà a plasmare una squadra che possa confermare la categoria per la quarta stagione consecutiva.