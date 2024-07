Marotta l’ha fatto di nuovo: colpo a parametro zero per coprire il buco a sinistra | L’ex PSG ha già dato l’ok

Per sopperire a un’emergenza improvvisa l’Inter ricorre a un parametro zero, è lui il rinforzo per la fascia sinistra dei nerazzurri

Era un mercato delineato quello dell’Inter. Tre acquisti già ufficializzati, obiettivi mirati per rinforzare una rosa già competitiva ed è arrivata la doccia fredda. Un grave infortunio ha colpito Buchanan, che sarà fuori quattro mesi. Arrivato nel mercato di gennaio per sostituire Juan Cuadrado, a sua volta fermo in infermeria, ha trovato spazio spesso da subentrante nell’undici di Inzaghi.

Un profilo giovane che ha fatto intravedere un talento importante e che ha siglato la prima rete in A contro il Frosinone con un pregevole tiro. Corsa, dinamismo e ottima padronanza con il pallone sono le sue caratteristiche che lo rendono un esterno di indiscussa prospettiva.

Inter che è chiamata adesso a correre ai ripari per avere più soluzioni sulle fasce. Gli azzurri Mattia Darmian e Federico Dimarco restano i titolari nel centrocampo a cinque ma mancano ricambi in quella zona del campo.

Dumfries era dato in uscita, con il Manchester United molto interessato ad ingaggiarlo, ma Marotta dovrà valutare se decidere di trattenerlo o meno. L’idea è quella di trovare un altro giocatore e di capitalizzare dalla cessione dell’olandese, che può portare fino a 30 milioni nelle casse dei nerazzurri.

Un altro parametro zero alla corte nerazzurra, ecco chi è

Marotta sta pensando, infatti, di ingaggiare un parametro zero in cerca di rilancio. Il suo nome è Kurzawa, classe 1992, ex Paris Saint Germain. Si tratterebbe del terzo svincolato ad aggiungersi all’organico interista in questa sessione di mercato.

I primi due sono Zielinski che va a rinfoltire una mediana già ricca di classe e Taremi, valida alternativa in attacco a Lautaro Martinez e a Marcus Thuram, due innesti che sono stati definiti ancora prima del termine della stagione scorsa.

Altri due nomi nel mirino dell’Inter, hanno già giocato in A

Le alternative a Kurzawa sono due vecchie conoscenze del calcio italiano. La prima è pure un ex interista e si tratta di Ivan Perisic, reduce dall’Europeo disputato dalla Croazia, nello stesso girone dell’Italia. Conosce bene lo spogliatoio e può essere una pedina molto utile.

Il secondo è rappresentato da Marcos Alonso, ex terzino della Fiorentina e dotato di piedi molto buoni anche con i tiri dalla distanza. Quello che è certo è il ritorno sul mercato dell’Inter per un uomo di fascia, scelta resa necessaria dall’infortunio improvviso subito da Buchanan.