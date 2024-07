Inter, sgambetto in difesa ad Antonio Conte: il terzino ha ricevuto l’offerta e deve decidere | Colpo basso di Marotta

Il guizzo di Marotta colpisce sempre: a farne le spese è il Napoli. I nerazzurri bloccano il campione italiano e lo portano da Inzaghi.

Beppe Marotta, il nuovo presidente dell’Inter, non vuole assolutamente perdere nemmeno un centimetro delle sue strategie e tattiche di mercato. I colpi a parametro zero hanno garantito a Simone Inzaghi di avere Mehdi Taremi dal Porto e Piotr Zieliński dal Napoli per la prossima stagione, che partirà fra poco più di un mese.

Il tecnico piacentino sa bene che la squadra deve assolutamente avere piccoli ritocchi per essere ancora più competitiva non solo in Serie A, ma anche in Europa. Ormai, i tifosi sanno bene della forza della società nerazzurra.

Si può puntare nuovamente allo scudetto senza trascurare la Coppa Italia e la Champions League. Quest’anno, la modalità di partecipazione alla competizione europea è ben diversa rispetto al passato, richiede un’attenzione maggiore e soprattutto un impegno altrettanto preciso e dettagliato.

Anche in Coppa Italia, si spera di non ripetere l’esperienza della passata stagione, quando gli interisti sono stati eliminati dall’ormai ex Bologna di Thiago Motta, che ha lasciato la squadra nelle mani di Vincenzo Italiano per approdare alla Juventus.

Le strategie di mercato

Ora, però, sembra che l’Inter voglia fare sul serio per puntellare la squadra qua e là e fornire all’allenatore non solo elementi importanti nel reparto offensivo, ma anche nella linea mediana e in difesa. Come riportato da Viola News, sembra che il centrocampista albanese Asllani possa rientrare nei piani della Fiorentina di Raffaele Palladino, liberando così uno slot che potrebbe essere riempito con un nuovo acquisto nella squadra dell’Inter.

Per la retroguardia, la situazione è ben diversa. Sebbene il terzino olandese Denzel Dumfries in passato sembrasse in procinto di lasciare la squadra per andare in Premier League, ora una sua conferma è più che un’ipotesi. Nel frattempo, il terzino colombiano Juan Cuadrado ha terminato il suo contratto di un anno e cerca una nuova sistemazione.

Per Spinazzola c’è anche l’Inter?

I problemi, però, sono sorti adesso con l’infortunio del terzino canadese Buchanan, che durante una partita in Coppa America ha riportato un infortunio tale da tenerlo fuori dai campi per diversi mesi. A tal proposito, si pensa che Marotta possa compiere un’altra delle sue prodezze a parametro zero e soffiare uno degli obiettivi che Antonio Conte aveva in mente per il suo nuovo Napoli. Stiamo parlando di Leonardo Spinazzola che, nonostante sia un terzino sinistro autentico, all’occorrenza può anche giocare sull’altra fascia.

Un po’ le caratteristiche che servirebbero a Inzaghi per non avere problemi durante il prossimo campionato dato che per Alonso e Cancelo le difficoltà sarebbero maggiori con l’ingaggio. Il presidente Aurelio De Laurentiis, però, non vuole assolutamente deludere il tecnico salentino e i suoi tifosi, ed è per questo che si pensa che a stretto giro l’ormai ex terzino della Roma possa giungere alle pendici del Vesuvio.