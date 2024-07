Marotta ha perso la testa per il giovane talento: ‘Ti compriamo, fai le ossa e torni nel 2025’ | Colpo alla Di Marco

Le sue prestazioni hanno convinto tutti e ora Marotta vuole mettere a segno un nuovo colpo in prospettiva.

Spesso nel calcio si parla dell’importanza di riuscire a creare delle basi solide che permettano di raggiungere dei risultati soddisfacenti, in maniera costante e a lungo termine. Una gestione accurata di risorse – umane e non – che non tutti possono permettersi, ma che viene resa possibile da molti dirigenti di alta qualità.

Tra questi c’è sicuramente Beppe Marotta, uno dei ds più conosciuti e abili del nostro campionato, e nuovo presidente dell’Inter. L’ex Direttore Sportivo di Sampdoria, Juve e Inter è infatti deciso a voler regalare un nuovo colpo in prospettiva ai tifosi interisti.

Dopo le ultime osservazioni, infatti, il nuovo gioiellino sembra aver colpito Marotta, che ora vuole portarlo a Milano. Ecco per quale talento il neo presidente dell’Inter ha perso la testa e a che punto è la trattativa.

Il colpo in prospettiva dell’Inter

Dopo una stagione strabiliante in Serie B, Tanner Tessmann potrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista ha condotto una stagione strepitosa con il Venezia, portando la squadra dei nero verdi nella massima Serie dopo 19 anni. La sua è stata un’ottima annata e le sue statistiche non sono certo passate inosservate agli osservatori dell’Inter.

Il centrocampista statunitense classe 2001 è un colpo in prospettiva per il futuro, il quale può però garantire ottimi risultati fin da subito. Del resto parlano i numeri per lui, con ben 41 presenze, 7 gol e 3 assist durante l’ultima stagione. Secondo quanto riporta Sky Sport, la trattativa sarebbe ben avviata e in via di definizione. Si potrebbe trovare una quadra già nelle prossime ore.

Il prestito all’orizzonte

Dunque l’approdo dello statunitense a Milano sembra essere molto di più che un’ipotesi, anche se Cristian Molinaro ha tenuto a precisare che il calciatore e ora concentrato sulla sua prossima avventura alle Olimpiadi. Ma non ha escluso una cessione, confermando che verranno fatte le dovute valutazioni con il direttore Antonelli.

Ad ogni modo, se Tanner Tessmann dovesse iniziare la sua nuova avventura all’Inter per lui sarebbe quasi scontato dover affrontare un anno in una squadra diversa. Quella del prestito sembra essere infatti l’ipotesi più probabile, per poi riuscire a giocarsi tutte le sue carte una volta tornato alla corte di Inzaghi.