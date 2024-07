Troppo male anche con la nazionale: l’Inter lo scarica definitivamente | Bocciatura al primo anno

Male anche ad Euro 2024, l’Inter ha definitivamente perso le speranze: non c’è altra strada da considerare se non quella della cessione

Il mondo calcistico è curioso di vedere come si svilupperà l’Inter nelle mani della nuova società. Dopo 8 anni dall’acquisto, Steven Zhang ha ufficialmente lasciato le redini del club in mano ad Oaktree, fondo di investimento proveniente dagli Stati Uniti.

Il tutto è stato causato dalla mancata restituzione del prestito fornito da Oaktree a Zhang entro il 22 maggio per una cifra complessiva di 400 milioni di euro, comportando la cessione totale delle quote possedute dall’imprenditore cinese ai nuovi proprietari.

Per i tifosi è stato e sarà il Presidente più amato dopo Moratti, poichè è grazie a lui se il club è ritornato dopo un decennio di transanzione nuovamente ai vertici del calcio italiano ed europeo, aggiungendo alla propria bacheca 7 trofei, 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane (vinte di fila).

La nuova proprietà non ha intenzione di comportarsi diversamente, vuole continuare a vincere e far crescere sempre di più il club aumentandone il valore e sistemando il bilancio, che anno dopo anno sta smaltendo sempre più i conti in negativo.

Impegni con le Nazionali

Il via alla nuova stagione si darà appena tutti i calciatori saranno di ritorno dagli impegni con le Nazionali. L’Inter ha avuta rispettivamente 16 calciatori convocati, di cui 13 europei chiamati in Germania per disputare Euro 2024 e 3 sudamericani negli Stati Uniti per la Copa America.

Per i calciatori sono competizioni di vitale importanza nelle quali rappresentano il proprio paese d’origine, mentre per i club è anche un modo per valutarli in campi internazionali e decidere se siano adatti a far parte dell’organico per la stagione successiva.

Attività di mercato

Il club neroazzurro è molto attivo in questa sessione di calciomercato estiva, sia in entrata che in uscita, con l’intenzione di migliorare quanto più possibile l’organico in vista delle tante competizioni da disputare nella stagione 2024/2025.

Attualmente sta limando gli ultimi dettagli dei contratti di Medhi Taremi e Piotr Zielinski, che si uniranno a parametro zero rispettivamente dal Porto e dal Napoli e finalizzando la trattativa per Josep Martinez dal Genoa, che in futuro prenderà il posto di Yann Sommer; in ottica cessioni sembra essere seriamente decisa a dar via Marko Arnautovic, che dopo una stagone poco brillante in Serie A ha confermato il trend anche con l’Austria agli Europei, mancando l’appuntamento al gol in troppe occasioni che gli sono costate l’uscita contro la Turchia di Calhanoglu. I tifosi sui social si sono scatenati e hanno urlato a gran voce la volontà di acquistare un nuovo attaccante e di non volerlo più vedere con la maglia neroazzurra.