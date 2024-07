Per 30 milioni Marotta lo porta a Firenze | Palladino ha già convinto il giocatore: ‘Da noi sei titolare, garantito’

Questo è un grande colpo per entrambe le squadre: l’Inter fa cassa e la viola si assicura un top player. I tifosi sono in festa.

Sicuramente Beppe Marotta vorrà pianificare al meglio il mercato dell’Inter, facendo in modo che la squadra possa trarne giovamento per il prossimo campionato, che inizierà tra poco più di un mese.

Il tecnico piacentino Simone Inzaghi, fresco di riconferma, sa bene che i sostenitori nerazzurri non possono accontentarsi solo di raggiungere la Champions League e di vincere lo Scudetto, come avvenuto nell’ultima stagione.

Pertanto, le pressioni porteranno l’allenatore a puntare al massimo affinché Coppa Italia e competizione europea vengano disputate con il fuoco negli occhi, garantendo prove importanti di successo.

Al fine di fare ciò, sicuramente Inzaghi avrà bisogno di puntellare la squadra con ulteriori innesti che possano essere utili e prolifici alla causa nerazzurra. Sicuramente, sul taccuino dei dirigenti, saranno presenti nomi su cui puntare sin da subito per partire in ritiro con la squadra al completo.

Le strategie di mercato

In particolare, sembra che la squadra debba rinforzarsi soprattutto nel reparto difensivo, in quanto il centrocampo e l’attacco al momento non sembrano essere da rivoluzionare. Con l’arrivo del centrocampista polacco Piotr Zieliński e quello dell’attaccante iraniano Mehdi Taremi, c’è quindi la possibilità che la squadra possa avere degli obiettivi sulla retroguardia.

Se consideriamo la squadra nerazzurra nella sua interezza, ci rendiamo conto che sia veramente difficile capire chi lasciare in panchina e chi schierare titolare. Purtroppo, dalla coppa medica non giungono buone notizie. Il terzino canadese Buchanan, in seguito a un infortunio, sarà costretto a restare fuori dai campi per diversi mesi. Questo comporterà a Beppe Marotta e alla sua dirigenza la possibilità di intervenire quanto prima sul mercato anche per quanto riguarda le fasce laterali.

Asllani verso Firenze

Ora, però, sembra che ci sia un giocatore in procinto di lasciare il centrocampo nerazzurro e accettare la proposta della nuova Fiorentina, con Raffaele Palladino in panchina. Stiamo parlando del centrocampista albanese Asllani, come riportato da violanews, che potrebbe fare al caso della linea mediana viola, ormai orfana di Giacomo Bonaventura, che da poco ha concluso il suo contratto a Firenze.

Nell’ultima stagione con l’Inter, il mediano non è stato impiegato tantissimo anche a causa di una folta concorrenza rafforzata dalla presenza di grandi campioni e dall’innesto del fortissimo Davide Frattesi, pupillo di Inzaghi.