Volo Buenos Aires-Milano prenotato, dopo la Copa America firma con l’Inter | La dirigenza ha deciso di tenerlo: il comunicato

L’Inter ha deciso di puntare tutto su di lui: vuole trattenerlo, sarà pronto il contratto appena terminata la Copa America



Le competizioni disputate dalle Nazionali, che sia Copa America, Europei o Mondiali, sono un’ottima vetrina per i calciatori tramite la quale fare il salto di qualità tanto desiderato, ambendo ai migliori club del panorama calcistico mondiale.

Tra le squadre che hanno “prestato” più calciatori alle varie Nazioni sparse per il mondo c’è l’Inter di Simone Inzaghi, reduce nell’ultima stagione della vittoria del ventesimo Scudetto della sua storia e della Supercoppa Italiana, terza di fila.

Una società che negli ultimi anni ha avuto una crescita spaventosa, passando dal qualificarsi con fatica alle competizioni europee a ritrovarsi nella classifica dei club migliori al mondo; tutto merito della gestione della presidenza Zhang.

La famiglia imprenditoriale cinese ha guidata il club per 8 lunghi anni, nei quali ha conquistato 7 trofei, tutti in territorio Nazionale, sfiorando però la vittoria dell’Europa League nel 2020 persa contro il Siviglia e la vittoria della Champions League nel 2023 persa contro il Manchester City.

Pillole di calciomercato

Nonostante l’organico abbia una base molto solida e sia tra i migliori d’Europa, la società neroazzurra ha intenzione di migliorarsi sempre di più, dando però un occhio al bilancio, sul quale c’è da lavorare per riportarlo in positivo nel corso delle stagioni.

Ha già dimostrata di sapersi muovere in chiave mercato ed anche con intelligenza, tanto da aver acquistato due profili di esperienza internazionale come Medhi Taremi e Piotr Zielinski ma a parametro zero, non impattando in alcun modo sui conti del club.

Trattativa già avviata

Nella serata di Rimini con il Gran Galà che ha data ufficialmente inizio alla sessione di calciomercato estiva, il dirigente del club neroazzurro Piero Ausilio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport spiegando quali saranno le prossime mosse del club, che alludono alla chiusura di altri due calciatori.

Il primo è il portiere del Genoa, Josep Martinez, designato come futuro erede di Yann Sommer; l’altro è Valentin Carboni, attualmente in viaggio con l’Albiceleste per la Copa America, girato in prestito al Monza nell’ultima stagione. L’argentino ha dimostrato di possedere ottime qualità ed un enorme potenziale, tanto da ricevere i più sentiti complimenti da Lionel Messi, che gli serviranno per conquistare un posto da titolare sulla fascia destra dell’Inter, attualmente occupata da Cuadrado e Dumfries. Nonostante la loro presenza Ausilio ha sottolineato che c’è l’intenzione di trattenerlo e che dopo il torneo ci sarà un incontro con la famiglia con l’obiettivo di far rimanere a Milano il classe 2005.