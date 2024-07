Zaniolo, c’è l’ok del giocatore: nuova maglia pronta e presentazione a luglio | Il tecnico lo abbraccia e punta tutto su di lui

Il calciatore vuole riconquistare la Serie A e l’Italia. Ecco qual è la prossima destinazione di Zaniolo dopo aver dato il suo ok.

Dopo l’eliminazione dell’Italia dal Campionato europeo si è parlato molto di quelli che sono i potenziali campioni mancati della nostra nazionale. Tra questi non si può non menzionare Nicolò Zaniolo, giovane attaccante da sempre visto come uno dei maggior talenti della sua generazione.

Dopo un anno opaco in Premier League, l’attaccante classe 1999 è tornato in Turchia, al Galatasaray. Ma il suo potrebbe essere un semplice viaggio di passaggio, dato che manca davvero pochissimo per un suo ritorno in Italia.

Nicolò Zaniolo ha infatti dato il suo ok per il trasferimento nella squadra di Serie A e sarebbe pronto a fare le valigie. Ecco con chi giocherà l’anno prossimo il giovane attaccante e quando sono previste le visite mediche.

Il ritorno in Serie A

Dopo due anni lontano dalla massima serie nel nostro Paese, Nicolò Zaniolo è pronto a tornare in Serie A. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, infatti, sarebbero ben due le squadre del nostro campionato che vorrebbero assicurarsi le prestazioni del giovane attaccante di Massa. Si tratta di Fiorentina e Atalanta. I viola vorrebbero infatti rinforzare il centrocampo e, dopo l’acquisto di Zaniolo e la trattativa avviata con Lucca, hanno individuato in Zaniolo l’uomo perfetto per un tridente di tutto rispetto.

Ma in pole position ci sarebbe l’Atalanta. Per l’attaccante i Bergamaschi sarebbero disposti a fare un’offerta importante, in modo da portare alla corte di Gasperini un nuovo rinforzo per la prossima Champions League. I neo vincitori dell’Europa League hanno bisogno di nuovi innesti per affrontare tre competizioni importantissime e avrebbero presentato un sondaggio al Galatasaray.

Uno sguardo alla nazionale

Gli ultimi anni non possono essere stati considerati positivi per la carriera di Nicolò Zaniolo. Emerso come uno dei talenti più evidenti del vivaio italiano, il cattivo rapporto con i tifosi della Roma e le prestazioni altalenanti all’estero lo hanno allontanato anche dall’orbita della nazionale.

Tuttavia, un ritorno in Serie A, condito con delle prestazioni all’altezza, potrebbero farlo riemergere come una pedina utile nelle mani di Spalletti. Fiorentina e Atalanta potrebbero essere quindi le soluzioni ideali per una rinascita di un calciatore che ha ancora tanto da dire.