Milan che regalo, dalla Premier arrivano tutti i soldi del mercato | 30 milioni cash: Ibra vende un titolare

La dirigenza rossonera sta compiendo un vero miracolo: cede l’ex pupillo di Pioli e prende una vera stella del calcio mondiale.

Paulo Fonseca è appena giunto al Milan e fra poco potrà iniziare il ritiro con la sua squadra, anche se dovrà inizialmente rinunciare ad alcuni pezzi pregiati che potranno accodarsi agli altri compagni solo in seguito.

Gli impegni in Coppa America e con gli Europei, infatti, tengono ancora fuori giocatori come Rafael Leão e Reijnders. Christian Pulisic e Musah degli Stati Uniti, invece, sono stati eliminati a sorpresa nella fase a gironi ed è probabile che torneranno ben presto a Milano per poi partire per il ritiro.

Nel frattempo, però, il nuovo tecnico rossonero avrà sicuramente parlato in maniera molto precisa e scrupolosa con la dirigenza affinché possano puntellare la squadra con obiettivi e innesti che vadano a mettere i puntini sulle “i” e trovare la soluzione più giusta e idonea.

Come ben sappiamo, di per sé la squadra ha già un valore di rosa davvero molto importante. Basti pensare che lo scorso anno il presidente Gerry Cardinale ha operato diverse operazioni di mercato così importanti ed esose da cui ora vorrebbe trarre i giusti profitti.

Il riscatto rossonero

Trattenere in squadra elementi importanti significa avere la testa proiettata a portare avanti un campionato con grandi successi, oltre a Champions League e Coppa Italia da riconquistare sul campo e non come avvenuto negli ultimi anni, dove il flop è sempre stato dietro l’angolo.

Sicuramente, i tifosi non digeriscono ancora la sconfitta in Europa League contro la Roma, che ha dato poi l’opportunità ai giallorossi di procedere nella competizione e ha lasciato al palo, per l’ennesima volta, i rossoneri. Con il cambio tecnico in panchina, salutando Stefano Pioli che due anni fa aveva portato uno Scudetto al Milan, ora si riparte da zero.

Thiaw ai saluti

Una tabula rasa che riguarda anche alcuni reparti del campo, ora non più ricchi di giocatori inconfondibili come Olivier Giroud, che ha lasciato per sempre la Lombardia. Prima di operare delle operazioni in entrata, sicuramente il presidente vorrà tenere anche i conti sotto controllo e fare in modo che qualche uscita possa essere perfezionata per portare nelle casse rossonere un po’ di risorse.

Pertanto, sembra proprio che uno dei giocatori che possa essere sacrificato in questa fase di mercato sia Malick Thiaw, che sembra essere nel mirino del Newcastle, come riportato da SportMediaset. Al momento, i rossoneri non lo valutano meno di 25-30 milioni di euro.