Juve, salta definitivamente il colpo in difesa: prima brutta notizia a Thiago Motta | ‘Il Bologna ha fatto muro’

Il tecnico dei bianconeri è costretto a rinunciare al suo campione: Giuntoli non può farci nulla. I tifosi sono molto amareggiati.

L’allenatore Thiago Motta ha accettato di buon grado l’approdo alla Juventus, dimostrando di aver fatto un notevole miglioramento rispetto al recente passato, elevandosi a grande tecnico affidabile e talentuoso.

Le sue importanti esperienze al Genoa, allo Spezia e soprattutto al Bologna lo hanno consacrato tra i tecnici più giovani e promettenti del calcio internazionale. Ancor prima di accettare i colori bianconeri, sembrava essere stato attenzionato anche da società di Premier League, ma sembra proprio che il tecnico voglia continuare il suo percorso in Italia con una squadra assai blasonata.

La Juventus, infatti, dopo alcune stagioni in ombra, ha voglia di riscatto soprattutto in Champions League, dove deve tornare a mostrarsi grande come avveniva fino a qualche anno fa. Per fare ciò, il football director Cristiano Giuntoli vorrà sicuramente mettere l’allenatore nelle condizioni di avere calciatori di grande livello e spessore.

Alcune mosse sono già state completate, come l’arrivo del talento brasiliano Douglas Luiz e le cessioni di Iling-Junior ed Enzo Barrenechea all’Aston Villa. Ad oggi, sembra che l’attaccante Matías Soulé possa rimanere in rosa e non essere ceduto in prestito altrove, in quanto molto apprezzato dal tecnico.

La pista dello scambio: Chiesa-Di Lorenzo

Un discorso diverso riguarda invece Federico Chiesa, reduce dal flop della Nazionale italiana agli Europei, e nel mirino del Napoli, cosa ben risaputa. Allo stesso modo, i bianconeri non hanno mai perso la volontà di attenzionare in maniera più precisa e meticolosa Giovanni Di Lorenzo.

Al momento, quindi, si può ipotizzare che le due parti possano incontrarsi e imbastire un ipotetico scambio, però, ad oggi non c’è ancora nulla di concreto, anche perché i due calciatori sono appena rientrati nel nostro Paese.

Niente Calafiori per la Juve

Ora, però, sembra che Thiago Motta debba rinunciare esplicitamente a un suo vecchio pupillo. Stiamo parlando del difensore del Bologna Riccardo Calafiori, ormai diventato pilastro della difesa della nazionale italiana, che sembra essere più orientato a vestire i colori dei Gunners con l’Arsenal in Premier League, come riportato da Sky Sport. Giovanni Sartori del Bologna, durante il Gran Galà di apertura del calciomercato a Rimini, come riferito da tuttomercatoweb.com ha così sentenziato sul futuro del difensore: “Non credo che andrà alla Juventus, probabilmente andrà in un mercato diverso, ma ripeto che vorremmo provare a tenerlo.”

Pertanto, Giuntoli dovrà correre ai ripari e cercare di rispettare quanto più possibile la volontà del tecnico, per acquistargli dei giocatori talentuosi e, perché no, a parametro zero, seguendo anche il modus operandi di Beppe Marotta con l’Inter degli ultimi anni.