Manna è a Milano, tutto fatto per il doppio colpo | Lo ha mandato Antonio Conte: centrale ed esterno per il nuovo modulo

Il nuovo Napoli prende forma in queste ore: grandi campione alla corte del tecnico pugliese. I tifosi scalpitano per il ritiro imminente.

Antonio Conte, da circa una settimana, è stato presentato ufficialmente al Palazzo Reale di Napoli come nuovo allenatore degli azzurri e non vede l’ora di partire con la squadra in ritiro a Dimaro per porre le basi per un importante futuro di riscatto.

I partenopei, reduci da una stagione di metà classifica, vogliono tornare grandi sin da subito. Considerando la fine degli Europei per alcuni calciatori azzurri della nazionale italiana, della Georgia e della Slovacchia, ora il tecnico sa bene che tra coloro che sono rimasti a riposo e chi era impegnato con le rispettive selezioni nazionali, tirerà le somme per capire come e cosa andare a puntellare per rinforzare la squadra.

In primis, va detto che Folorunsho, di proprietà del Napoli, che lo scorso anno ha giocato nel Verona di Baroni, è stato convocato da Luciano Spalletti ma non ha giocato. Le sue doti tecniche potrebbero far comodo tanto al tecnico pugliese e quindi potrebbe giocarsi chance importanti con la maglia del Napoli.

A ciò va aggiunto che sicuramente Conte avrà stilato una lista per il direttore sportivo Giovanni Manna, che si occuperà di mantenere gli obiettivi previsti per portare in alto gli azzurri e dimostrare di aver avuto un ottimo sostituto, ovvero Cristiano Giuntoli.

Le esperienze importanti

Il presidente De Laurentiis sa bene che lo staff tecnico di Conte è di altissimo livello e in questo caso si è affidato al top di gamma per puntare quantomeno a un ritorno nelle prime tre posizioni per il prossimo anno. Fare peggio della stagione appena terminata sarebbe quasi impossibile, ma in realtà Conte vuole dimostrare sin da subito che con il duro lavoro, grinta e determinazione si ottengono risultati importanti.

Conte è il primo che non vuole fare chiacchiere ma vuole fare i fatti e alcuni suoi giocatori del passato, come ad esempio Fabio Quagliarella, lo hanno sempre elogiato come un tecnico estremamente severo negli allenamenti durante la preparazione estiva, che però riesce a donare i frutti sperati in campo e con il bel gioco. In Italia, ha allenato squadre come Arezzo, Siena, ma in modo particolare Inter e Juventus, per poi abbracciare anche esperienze in Premier League con il Tottenham.

Buongiorno-Spinazzola: ci siamo

Ciò dimostra anche la sua grande esperienza internazionale e questo potrebbe ritornare utile soprattutto per fare in modo che gli azzurri ritornino presto in Europa, avendo alle spalle un allenatore con un’esperienza tale da fare in modo che i partenopei non siano una semplice comparsa in Champions.

Ora però sembra che Giovanni Manna sia pronto per fargli due grandi regali e puntellare la rosa con due calciatori italiani, come riportato dal Corriere dello Sport. Stiamo parlando del terzino ormai svincolato Leonardo Spinazzola, che dopo alcuni anni alla Roma sarebbe pronto all’approdo in azzurro, e poi Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, per cui il cartellino è valutato oltre i 40 milioni ma si pensa che i buoni rapporti che ci sono fra De Laurentiis e Cairo possano far scendere le richieste a un costo più ragionevole.