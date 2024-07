Tradimento Milan, l’eroe dello Scudetto 2022 riparte dalla Serie A | Lo ha spinto via lo spogliatoio

Il Milan viene nuovamente tradito da un calciatore che ha giurato amore eterno: è pronto a tornare in Serie A, ma non dai rossoneri

Dopo anni e tante casacche cambiate giocando nei migliori club al mondo Brahim Diaz è tornato nuovamente a rivestire la maglia del Real Madrid, la quale però non ha inficiato nella scelta di rappresentare nella sua carriera il Marocco e non la Spagna a partire dal 2024.

Nessuno pensava che a Madrid potesse essere così determinante e che avesse così tanto minutaggio, eppure non ha sprecato nessuna occasione concessa da Ancelotti e si è dimostrato uno degli uomini chiave per la vittoria dei 3 trofei stagionali dei Blancos.

A differenza di quanto detto negli ultimi anni sul suo conto, il classe 1999 è riuscito ad essere decisivo in ogni competizione in cui ha partecipato con 12 gol e 9 assist totali in 44 partite disputate, aggiornando il suo palmarès con un campionato, una Supercoppa spagnola e una Champions League.

Una stagione stellare, forse la migliore della sua carriera, nella quale ha dimostrato di avere un carattere forte nonostante la non titolarità e capacità di risolvere la partita in qualunque momento momento, denotandosi come il calciatore su cui contare nel momento del bisogno.

Passato in Italia

Il giocatore fu prevelato dal Manchester City in Premier League dal Milan, con il quale ha disputato 3 stagioni dal 2020 al 2023 al costo di 3 milioni di euro. Nonostante i tanti alti e bassi è stato fondamentale nella vittoria dello Scudetto nella stagione 2022/2023, tanto da convincere il il club rossonero a riscattarlo per una cifra vicina ai 22 milioni, azione impedita dallo stesso Real Madrid.

La squadra con più Champions League vinte nella storia del calcio avrebbe potuto far esercitare il riscatto avendo la recompra a 27 milioni, ma ha deciso di tenerlo su richiesta del mister e mai scelta fu più azzeccata per il suo contributo dato nell’ultima stagione.

Ritorno in Serie A

Secondo quanto riferito da FootMercato un club di Serie A ha effettuato un sondaggio per Brahim. Si tratta della Roma che cambierà tutto il suo reparto attaccanti in questa sessione di calciomercato estiva, ritrovando in Brahim il profilo perfetto per caratteristiche da acquistare.

La trattativa è però morta sul nascere nonostante il grande interesse da parte del club giallorosso. Le Merengues credono molto nelle sue qualità e non hanno alcuna intenzione di cederlo, così come l’ex Milan che vuole restare a Madrid nonostante la concorrenza di Mbappè ed Endrick che lo destineranno ad avere molto meno spazio.