De Rossi vuole un suo “amico” per la difesa | Ghisolfi vola in Argentina: concorrenza in Serie A bruciata

Il tecnico giallorosso ha le idee chiare per il futuro. Solo con lui si punta in alto davvero: manca poco per vederlo giocare a Trigoria.

Daniele De Rossi è sicuramente uno degli allenatori con più voglia di iniziare subito il nuovo campionato di Serie A. Per la prima volta, il tecnico dei giallorossi avrà l’occasione di guidare una squadra sin dall’inizio della preparazione estiva.

Nella scorsa stagione, De Rossi è subentrato a José Mourinho, riuscendo a ottenere risultati importanti sia dal punto di vista delle prestazioni che del gioco, facendo esprimere i suoi calciatori al massimo delle loro potenzialità.

Attaccanti come Dybala e Lukaku hanno ritrovato il fiuto del gol e un forte senso di appartenenza alla maglia, nonostante il centravanti belga abbia ormai terminato il suo prestito e sia tornato ai blues in Premier.

I Friedkin, proprietari della Roma, sembrano intenzionati ad accontentare De Rossi per fornirgli una squadra competitiva e completa per la prossima stagione. Con il quinto posto in campionato che garantisce la qualificazione alla Champions League anche per il prossimo anno, i tifosi della Roma sperano in un campionato ricco di colpi di scena e magari in un trionfo importante che manca da tempo in Italia, mentre in Europa l’ultimo successo risale alla vittoria della Conference League nel 2022.

Il duro lavoro estivo

Il direttore sportivo Ghisolfi avrà un compito arduo nel soddisfare le richieste del tecnico, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, dato che la partenza di Romelu Lukaku apre un vuoto significativo. Inoltre, la fascia sinistra è rimasta scoperta dopo la fine del contratto di Leonardo Spinazzola, sempre più vicino al Napoli di Antonio Conte.

Il terzino, dopo le ultime stagione in ombra a Roma, potrebbe seriamente, ormai a spasso, prendere in considerazione un’eventuale offerta degli azzurri che gli garantirebbe un posto da titolare quasi certo.

Valentini nel mirino dei giallorossi

Il mese di luglio è appena iniziato e i tifosi si aspettano diversi colpi di scena. Uno dei nomi che circolano è quello dell’argentino Nicolás Valentini del Boca Juniors, come riportato da Sky Sport, che sembra essere nel mirino non solo della Roma, ma anche di altre importanti società come Fiorentina, Inter e il Como, che punta a stupire con il suo ritorno in Serie A.

De Rossi, con la sua passione e determinazione, sembra pronto a guidare la Roma verso una nuova stagione da protagonista, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente e magari raggiungere nuovi successi sia in Italia che in Europa.