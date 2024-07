Zirkzee in Premier, il Milan ne prende due: Ibra ripiega sulla Serie A e fa infuriare i tifosi

I rossoneri sono costretti a correre ai ripari per rimediare al grosso sgarro. La dirigenza trova due bomber di grande fama.

Tra le squadre di calcio che maggiormente dovranno intervenire nel prossimo calciomercato, sarebbe il caso di parlare del Milan del nuovo allenatore Paulo Fonseca. Quest’ultimo, però, sa bene che già nella scorsa sessione di calciomercato estiva, il presidente dei rossoneri Gerry Cardinale aveva operato diverse operazioni di mercato per accontentare l’ormai ex allenatore Stefano Pioli.

Il tecnico parmense di certo non può essersi ritenuto fortunato, non per gli investimenti quanto per gli infortuni che lo hanno costretto a ripiegare sui giocatori della Primavera durante il campionato. Ora, però, la dirigenza del Milan sa bene che accontentare il nuovo allenatore sarà il modo migliore per iniziare una stagione al meglio.

Come ben sappiamo, tra gli addii principali è giusto annoverare quello di Olivier Giroud che per diverse stagioni in rossonero ha regalato gioia e soddisfazioni a tanti, tantissimi sostenitori del Diavolo.

Purtroppo, però, al momento sembra che una pista per l’attacco sia da escludere. Stiamo parlando del forte centravanti del Bologna Joshua Zirkzee che da tempo era entrato nel mirino di Zlatan Ibrahimović. Il forte talento olandese, che è esploso letteralmente nell’ultima stagione con Thiago Motta in panchina, sembra essere destinato sempre di più ad approdare in Premier League.

Le strategie di mercato

A questo punto, andrebbe posta l’attenzione su un altro dettaglio. Semmai queste trattative dovessero portare il giovane attaccante frisone a vestire la casacca di una squadra inglese, chi saranno i prossimi obiettivi del Milan?

I tifosi iniziano a storcere il naso anche perché una società blasonata come quella rossonera non può permettersi il lusso di perdere giocatori così importanti, ed è per questo che sembra proprio che la dirigenza abbia messo gli occhi su due centravanti della Roma di Daniele De Rossi.

Occhi puntati sulla Roma

Attenzione, non parliamo dell’argentino Paulo Dybala che non rispecchierebbe le caratteristiche ideali del bomber che cerca il Milan. Parliamo di Romelu Lukaku e di Tammy Abraham che potrebbero essere la soluzione ideale per ricoprire il numero 9 sin dalla prossima stagione.

Ovviamente, per il centravanti belga ci sarebbe da trattare col Chelsea in quanto ha terminato il suo periodo di prestito con i giallorossi e i blues non vorrebbero cederlo nuovamente a titolo temporaneo ma solo ed esclusivamente a titolo definitivo.