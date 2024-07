La Roma ne vende due per fare cassa: De Rossi inizia a smantellare | Adesso il budget per il mercato è top

La Roma è vicina a vendere due giocatori non ritenuti essenziali per mister De Rossi, il loro sacrificio servirà per finanziare il mercato

Il mercato della Roma prende piede con la formula dell’autofinanziamento. Il direttore sportivo Ghisolfi si trova a dover fronteggiare il medesimo problema del suo predecessore Tiago Pinto ma con una soluzione molto diversa. Il portoghese cercava parametri zero ed esuberi di top club da ingaggiare in prestito, senza però dare la chance a Mourinho di costruire un percorso con quei giocatori che erano costretti a tornare al proprio club di appartenenza al termine della stagione.

Il francese vuole invece mettere sotto contratto nuovi giocatori senza ricorrere a questi stratagemmi per dare loro la chance di lasciare il segno e restare a lungo in giallorosso.

Per fare ciò la strada da percorrere è quella di cedere chi non è ritenuto da mister De Rossi imprescindibile, per poter avere così un introito economico da investire nelle operazioni in entrata.

Per questo motivo due profili sono stati messi sul mercato nelle ultime ore, con la speranza di trovare un acquirente nel più breve lasso di tempo possibile che accontenti le richieste della Roma.

Due cessioni in vista per la Roma, serviranno per finanziare un colpo in entrata

Il primo è Edoardo Bove, prospetto del settore giovanile che ha trovato meno il campo negli ultimi mesi. L’entourage del gioiellino del 2002 spingerebbe in caso di cessione per la Premier League, ma al momento non risultano richieste concrete soprattutto alla cifra che la Roma vorrebbe ricavare dalla sua cessione, cioè 20 milioni.

Il secondo è Houssem Aouar che non ha lasciato il segno nella sua prima annata a Roma. Sono arrivati degli interessamenti dal campionato arabo, il giocatore si sta prendendo del tempo per riflettere sull’opportunità di andare a guadagnare un bel contratto.

L’obiettivo della Roma in mezzo al campo arriva dalla Ligue 1, garantisce Ghisolfi

Le due cessioni servirebbero per chiudere il colpo Enzo Le Fée, scelto per rinforzare la mediana. Il giocatore ha già dato l’okay per il trasferimento in Serie A mentre va trovato un accordo con il Rennes, con il contratto in scadenza con i francesi nel 2028.

Il direttore sportivo dei giallorossi Ghisolfi conosce bene Enzo, lo ha monitorato da vicino nella scorsa Ligue 1 e De Rossi lo gradisce molto come profilo per il dinamismo e la visione di gioco.