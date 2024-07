Ritorno romantico a Milanello: lo aspetta subito la fascia da capitano | Così Fonseca colma il vuoto a centrocampo e nello spogliatoio

Fonseca lo aspetta a braccia aperte per reintegrarlo nello spogliatoio: il Milan si prepara a far ritornare una vecchia conoscenza

Dopo cinque anni di Stefano Pioli sulla panchina rossonera ed uno Scudetto conquistato dopo 11 anni nella stagione 2022/23, in casa Milan è ora che inizi la nuova era targata Paulo Fonseca, ex allenatore di Lille, Roma, Porto e Braga.

L’allenatore portoghese è stato scelto per le sue capacità gestionali e la sua esperienza nel far crescere i giovani; si è legato al club tramite un contratto triennale da 2.5 milioni di euro annui più bonus in base ai risultati conseguiti.

Il modulo utilizzato sarà il 4-2-3-1lo stesso del suo predecessore, con l’obiettivo di curare in maniera maniacale la fase difensiva che nell’ultima stagione ha fatto acqua da tutte le parti, tanto da registrare la quarta peggior difesa della storia del Milan.

Situazione opposta per la fase offensiva che è stata più che positiva, con la volontà di mantenersi sulla soglia gol della passata stagione e trovare un equilibrio che gli permetta di aggiungere alla bacheca un trofeo, che non viene aggiornato da più di 2 anni.

Idee di mercato

I rossoneri sono intenzionati a migliorare l’organico per colmare il gap con le squadre europee ed ottenere ottimi risultati sia in territorio nazionale che internazionale. Per farlo il presidente ha messo a disposizione un elevato budget a disposizione dei dirigenti e del mister, che verrà utilizzato per costruire una squadra da sogno.

In questo calciomercato si concentrerà sugli acquisti di un centrale difensivo che faccia coppia con Tomori, un mediano ed una mezz’ala per completare il centrocampo e una punta centrale che sostituisca Olivier Giroud, volato in MLS ai Los Angeles FC.

Ritorno di fiamma

Giacomo Bonaventura lascia ufficialmente la Fiorentina dopo 4 stagioni disputate e 3 finali raggiunte, 1 di Coppa Italia e 2 di Conference League. Aveva firmato per la Viola a parametro zero dopo 6 stagioni al Milan, in cui è stato leader e trascinatore del recente periodo più buio della storia del club.

I rossoneri sono alla ricerca di un nuovo centrocampista, con Carlo Pellegatti, noto giornalista milanista, che ha lanciato questa richiesta sul proprio canale Youtube, con la speranza che venga accolta dalla società. Ecco il suo pensiero, riportato da MilanNews.it: “Lancio questa mia idea forse un po’ romantica e vecchia, ma per completare la rosa io personalmente un’idea su un giocatore italiano, in questo momento libero e milanista, io un pensiero per Bonaventura lo farei. Me lo riporterei a casa per completare la rosa, bravo, milanista e con entusiasmo, magari chiederebbe anche uno stipendio abbordabile”.