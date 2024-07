Il Como esagera, e punta Neymar: accordo trovato | Tutto fatto entro luglio

Il Como continua a pensare in grande, avrebbe trovato un accordo con Neymar, i tifosi dei lagunari sono corsi al botteghino

Il Como ha riconquistato dopo oltre vent’anni la Serie A e ha intenzione di non presentarsi come una Cenerentola, forte di un progetto solido e di una proprietà molto ricca. Al timone della squadra è stato confermato mister Cesc Fabregas, grande protagonista della promozione avvenuta grazie al secondo posto ottenuto in campionato al termine di un testa a testa con il Venezia.

Per i lagunari è previsto un mercato importante, per ottenere qualcosa in più di una salvezza tranquilla. Già due gli acquisti di livello ufficializzati dalla dirigenza.

Il primo è Andrea Belotti, arrivato dalla Roma per cinque milioni dopo il prestito di sei mesi a Firenze e il mancato riscatto da parte dei toscani. Il bomber azzurro proverà a rilanciarsi dopo le ultime due stagioni sottotono a livello realizzativo.

Il secondo è Dossena, difensore 25enne che è reduce da una salvezza non facile conquistata a Cagliari e che porta già una discreta esperienza a tutela del reparto arretrato della neopromossa.

Trovato l’accordo con Neymar, il Como non vede l’ora di incontrarlo

Como che sta preparando anche la preparazione in vista del debutto in campionato previsto per l’ultima settimana di agosto e ha programmato un’amichevole di prestigio con l’Al-Hilal, squadra in cui milita Neymar, attualmente impegnato con la Coppa America.

Il campione brasiliano affronterà i lombardi il 29 luglio per un test che darà indicazioni importanti a mister Fabregas per capire il livello dell’organico e quanti eventuali nuovi innesti saranno necessari.

Varane è nel mirino del Como, i tifosi sognano un campione come lui

Nelle ultime ore è stato accostato al Como uno svincolato di lusso come il difensore francese Varane. L’ex Real Madrid sarebbe un profilo di grande caratura internazionale che farebbe fare un enorme salto di qualità a tutta la squadra. Per la porta si pensa invece a una ex conoscenza della Roma come Pau Lopez.

I tifosi sognano in grande date le potenzialità economiche degli indonesiani che hanno acquistato cinque anni fa il club quando militava in Lega Pro, riuscendo a riportarlo nel massimo campionato italiano aprendo un ciclo vincente che non vuole fermarsi ma che punta ad arrivare a giocare nelle competizioni europee. La campagna acquisti darà la prima risposta alle eventuali ambizioni del Como.