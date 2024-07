‘Mi dispiace, non sei da Juve’ Thiago Motta stavolta fa sul serio | Via un altro pupillo di Allegri

La Juventus cambia ancora faccia, via un altro pupillo di Max Allegri, il nuovo allenatore Thiago Motta lo ha bocciato

Una Juventus molto attiva sul mercato in questi primi giorni di trattative. C’era da aspettarselo dopo il ritorno in Champions dei bianconeri e l’avvento di Thiago Motta come nuovo allenatore. I bianconeri hanno l’ambizione di tornare protagonisti in Italia e in Europa e per farlo l’organico necessita di alcuni miglioramenti.

Due gli arrivi già ufficializzati. In porta il nuovo titolare sarà Michele Di Gregorio che si è meritato la chiamata della Vecchia Signora dopo due ottime stagioni tra i pali del Monza.

A centrocampo la qualità è implementata grazie all’ingaggio del brasiliano Douglas Luiz, arrivato a Torino per 25 milioni più la cessione all’Aston Villa di due prospetti del settore giovanile bianconero come Barrenechea, di ritorno dal prestito a Frosinone, e Iling Junior.

Mediana che avrà bisogno di ulteriori innesti data la probabile partenza a zero di Adrien Rabiot che non ha ancora rinnovato ed è attualmente impegnato con la Francia agli Europei.

Allegri lo ha schierato spesso titolare ma Motta lo boccia, lascerà la Juventus

Proprio il centrocampo è destinato a perdere il giovane Hans Nicolussi Caviglia che non rientra nei piani tattici di Motta. lascerà la Juventus in estate. Titolare nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, è considerato un esubero e alcuni club lo stanno seguendo con continuità.

In particolare sono due neopromosse che sono pronte a contendersi la stellina, valutato almeno dieci milioni, e si tratta dell’ambizioso Como e del Venezia di Eusebio Di Francesco, capace di valorizzare già in Ciociaria diversi talenti juventini come Soulé e Kaio Jorge.

Il punto sui giovani della Juventus, chi resta e chi può andarsene

Nicolò Fagioli si è meritato la riconferma grazie alle ottime prestazioni dal suo ritorno in campo dalla squalifica. Potrebbe invece essere ceduto in prestito Fabio Miretti che interessa molto al Genoa e che potrebbe essere inserito nella trattativa per Gudmundsson qualora Giuntoli volesse affondare, anche se l’Inter è in netto vantaggio.

Yildiz sarà ancora alla Juventus la prossima stagione, profilo molto gradito al mister e potrebbe restare anche Matias Soulé che Motta vuole testare in ritiro, con l’ipotesi di una cessione per finanziare un’eventuale costosa operazione in entrata. Tanti i giovani che Allegri ha lanciato e che Motta avrà il compito di gestire, portando a compimento una maturazione già in fase avanzata.