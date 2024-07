‘La Juve ha dato l’ok’: Galliani l’ha fatto di nuovo | Regalo ai tifosi come ai tempi d’oro

Grande colpo in vista per il Monza, Galliani pronto a fare un regalo ai tifosi brianzoli, il nuovo acquisto proviene dalla Juventus

Nessuno si aspettava che il Monza sarebbe diventato una presenza fissa in A. Terza stagione consecutiva nel massimo campionato italiano per i brianzoli che si sono tolti diverse soddisfazione nel biennio con Raffaele Palladino come allenatore, battendo Milan e Juventus e arrivando a centro classifica, con la zona Europa più vicina rispetto a quella retrocessione.

Il direttore sportivo Adriano Galliani ha messo a servizio del club l’esperienza maturata nel ventennio in cui ha vinto molti trofei con il Milan ed è riuscito ad allestire compagini di ottimo livello.

Galliani che ha scelto il nuovo mister della squadra, una decisione di cuore che è caduta su un giocatore con cui ha vinto la Champions League, un campione del Mondo come Alessandro Nesta che approda su una panchina di A dopo qualche anno di gavetta, tra Perugia e Reggiana.

Una scommessa come è stata quella di Palladino e quasi 40 anni fa di Arrigo Sacchi e che tutta la piazza si augura possa essere vincente, con l’obiettivo primario di conquistare la salvezza.

Un possibile colpo per il nuovo Monza di Nesta, Galliani sta per chiudere

Per agevolare il compito di Nesta, Galliani vorrebbe regalarli un portiere di esperienza ed affidabilità. Michele Di Gregorio si è trasferito alla Juventus e i biancorossi potrebbe ingaggiare proprio l’ex numero uno della Vecchia Signora, ovvero il polacco Wojciech Szczesny.

Il suo attuale accordo con i bianconeri scade a giugno 2025, ma l’estremo difensore polacco considererebbe anche l’idea di un biennale per arrivare in piena forma ai Mondiali 2026. Si dovrà cercare anche una soluzione anche per la questione ingaggio, pari a 6 milioni di euro annui.

Le parole del portiere aprono alla sua cessione

Il portiere ha dato la massima disponibilità a lasciare la Juventus, come ha dichiarato di recente: “La lealtà è molto, molto importante per me. Quindi, se firmo un contratto per due anni significa che so esattamente che cosa voglio fare nei prossimi due anni. Se lo firmo per 4 anni, so che cosa voglio fare nei prossimi 4 anni“.

Continua in questo modo: “Voglio rispettare le condizioni del contratto. Tutto questo in linea di principio, ma se la società che ti ha dato tanto ha bisogno di risolvere il contratto e ha bisogno del tuo aiuto, tu dovresti essere in grado di aiutarla“.