Volo Dortmund-Torino prenotato: Giuntoli lo soffia alle rivali e chiude il colpo | Era il primo obiettivo di Thiago Motta

La Juventus a un passo da un grande colpo di mercato, merito della tempestività di Giuntoli, accordo in dirittura con il Borussia

La Juventus sta definendo le proprie mosse dopo l’inizio ufficiale del calciomercato. Cristiano Giuntoli avrà il complicato compito di consegnare al nuovo mister dei bianconeri Thiago Motta un organico competitivo per fare una buona figura in Champions League e tornare a lottare per lo Scudetto dopo tre anni di arrendevolezza in tal senso.

Dalla trequarti in su sono attese parecchie novità. Federico Chiesa è stato messo sul mercato e può partire di fronte a un’offerta di almeno 30 milioni, cifra abbassata dal contratto in scadenza nel 2025.

Discorso opposto per Yildiz su cui la Juventus intende puntare anche dato l’ottimo Europeo che sta disputando con la Turchia di mister Vincenzo Montella. Kostic e Weah difficilmente continueranno a dare il loro contributo sulle fasce mentre Cambiaso dovrebbe essere arretrato nel quartetto di difesa.

Dusan Vlahovic è l’unico terminale offensivo certo della propria permanenza alla Continassa mentre Kean è ufficialmente un nuovo centravanti della Fiorentina, con la cessione che ha portato 15 milioni nelle casse del club. Per il confermato bomber serbo sarà importante avere a fianco giocatori in grado di fargli arrivare palloni invitanti per andare in rete.

La Juventus vira su Sancho per gli esterni, è un pupillo di Giuntoli

Il Corriere dello Sport riporta un forte interesse da parte della Juventus nei confronti di Jadson Sancho. Il giocatore inglese classe 2000 è di proprietà del Manchester United.

All’Old Trafford le cose non sono andata certo come ci si potesse aspettare, tanto che a gennaio è stato mandato in prestito al Borussia Dortmund, dove si è rilanciato nella seconda parte della scorsa stagione arrivando fino alla finale di Champions League poi persa contro il Real Madrid.

La Juventus propone un prestito ma il Borussia può complicare l’affare

Proprio durante la sessione invernale Cristiano Giuntoli aveva chiesto il giocatore, sempre in prestito, ai Red Devils ma non era stato raggiunto l’accordo. Adesso il direttore sportivo ci riprova con la stessa formula dato che il cartellino è di ben 50 milioni ma i gialloneri tedeschi vorrebbero trattenerlo in via definitiva.

Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire il futuro del talento inglese. L’alternativa resta un altro esterno di proprietà del Manchester United, cioè Greenwood, sulle cui tracce si è mossa anche la Lazio.