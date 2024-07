Addio Juve: ’Rabiot sta trattando di nascosto con la rivale’ | La madre è attesa in sede| Tifosi sconvolti

Il francese è sempre più vicino alla storica rivale, dopo i dubbi sulla sua permanenza a Torino. Ecco con chi stanno trattando.

Quella fatta trapelare nelle scorse ore è una clamorosa indiscrezione di mercato che potrebbe cambiare gli assetti del prossimo campionato italiano. Mentre gli Europei sono ormai giunti agli ottavi di finale, i club continuano spediti nelle trattative di inizio mercato.

Ma se fino ad ora la telenovela Zirzkee aveva monopolizzato il dibattito sul calciomercato della Serie A, un’altra ipotesi di trasferimento – clamorosa – ha gettato nel panico i tifosi della squadra torinese. Stiamo parlando di Adrien Rabiot, centrocampista tuttofare della nazionale francese – impegnata ad Euro 2024 – e della Juventus.

Da alcune ore, infatti, si parla di una sua possibile decisione di lasciar scadere il contratto con la Juve. Ma la scelta di quella che potrebbe essere la sua prossima squadra durante la prossima stagione ha del clamoroso. Ecco con quale società starebbe trattando il francese.

Rabiot addio alla Juve?

Quella tra Rabiot e la Juve è stato un’amore travagliato e mai costante. Arrivato a Torino con enormi aspettative, si è rivelato inadatto al gioco della Juve di Ronaldo, Dybala e Higuain. Quando sembrava poter lasciare Torino, invece, ha rialzato la testa diventando il perno di centrocampo e indispensabile per la squadra.

Ora la scadenza del contratto – fissata al 30 giugno – è ormai perentoria e non sembra ci possa essere spazio per ulteriori rinnovi (dopo quello dello scorso anno). Rabiot potrebbe quindi lasciare la Juve, ma nelle scorse ore si è affacciata con grande convinzione l’ipotesi Milan.

Il francese vicino al Milan

Secondo quanto riporta Sky, il calciatore francese non ha ancora deciso il suo futuro e non sarebbe ancora arrivata la risposta definitiva alla dirigenza bianconera. Una situazione che potrebbe essere un’occasione d’oro per il Milan, in cerca di un centrocampista di esperienza e grande tecnica da affiancare ai confermati Loftus-Cheek, Reijnders.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com il Milan avrebbe presentato un sondaggio esplorativo alla madre di Rabiot, sua agente storica. Tuttavia, le condizioni espresse dall’entourage del calciatore sarebbero piuttosto alte per la dirigenza del Milan. In questo momento però non ci sarebbe alcun veto e non è detto che i rossoneri possano riprovarci una volta finita l’avventura europea de 29enne.