Dzeko chiama Marotta e porta a Milano il suo successore | Offerta, firma e soldi sul tavolo: visite mediche alla Pinetina prenotate

Determinante l’intervento dell’ex attaccante nerazzurro. Dopo la telefonata a Marotta arrivano visite mediche e firma.

È un’Inter scatenata quella che si sta muovendo nel mercato 2024. Come spesso accade, Marotta è riuscito ad anticipare i tempo, chiudendo già ad inizio 2024 l’acquisto di due giocatori che potrebbero risultare fondamentali: Mehdi Taremi e Piotr Zielinski.

Due colpi che rispecchiano le esigenze nel medio termine di una squadra che vuole puntare subito a vincere e ad imporsi tra le migliori in Europa. Ma i dirigenti nerazzurri guardano con attenzione anche al futuro, tanto da mettere a segno un altro colpo.

Questa volta per il reparto offensivo arriva un giovane prospetto di cui si parla molto bene e che può contare su un’ottima referenza: quella di Edin Dzeko. Sarebbe stato proprio lui a telefonare a Marotta per portare a Milano il suo successore.

Visite mediche e firma

Tutto fatto per Luka Topalovic all’Inter. Il giovane centrocampista 18enne può essere ormai considerato un calciatore dell’Inter. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma mancherebbero solo gli ultimi dettagli da limare prima di vedere il giovane prospetto con la maglia nerazzurra. Il centrocampista offensivo sloveno classe 2006 ha infatti firmato il suo contratto con i dirigenti di Milano venerdì 28 giugno e ora si attende solo l’annuncio.

A renderlo noto è il portale sportivo sloveno Planet Nogomet. Topalovic avrebbe infatti già disputato le visite mediche presso la sede dell’Inter la scorsa settimana. A seguito del successo dei controlli effettuati a Milano è poi arrivata la firma sul contratto. Nero su bianco per un nuovo giocatore che potrebbe rappresentare il futuro del club.

L’intervento di Dzeko

Un colpo in prospettiva, quello dell’Inter, che porta la firma di un altro ex nerazzurro che ha fatto la storia recente della squadra: Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco sarebbe infatti molto amico del procuratore di Topalovic e si sarebbe esposto in prima persona per consigliare il centrocampista a Marotta.

Ma non solo, perché l’ex bomber di Manchester City, Inter e Roma avrebbe contattato lo stesso diciottenne per consigliarli di valutare l’Inter come sua prima scelta. A breve, quindi, Topalovic verrà annunciato ufficialmente dalla dirigenza nerazzurra, poi sarà il campo a parlare.