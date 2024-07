Il Genoa ha accettato l’offerta per Gudmundsson: la clausola che convinto il Grifone è assurda | Inserita direttamente da Marotta

Gilardino è costretto a lasciar partire il cecchino islandese. I nerazzurri hanno posto un’offerta irrinunciabile: ecco il passaggio cruciale.

Alberto Gilardino può ritenersi soddisfatto della salvezza ottenuta dal suo Genoa nella passata stagione di Serie A. Tuttavia, il tecnico dei grifoni sa bene che il prossimo anno sarà ancora più duro e impegnativo.

Le neopromosse Venezia, Como e Parma sono agguerrite e certamente non vorranno mostrarsi deboli o come le cenerentole del campionato. Inoltre, altre società come Udinese, Lecce e Empoli vogliono dimostrare che la salvezza ottenuta nelle ultime giornate non debba portare i tifosi a temere un’altra stagione al cardiopalma.

Una cosa molto importante da tenere in considerazione è che alcuni pezzi pregiati del Genoa potrebbero lasciare la Liguria. Uno di questi è l’islandese Albert Guðmundsson, che sembra sempre più proiettato a disputare la prossima Champions League restando comunque in Serie A.

Infatti, diverse società italiane ed estere hanno chiesto informazioni su di lui. Privarsi di un calciatore come Guðmundsson significa sicuramente monetizzare la cessione, ma allo stesso tempo bisognerà utilizzare i fondi per acquistare un degno sostituto che non lo faccia rimpiangere.

Il gioco delle parti

Il prossimo anno, Vitinha, giocatore portoghese attualmente impegnato con gli europei di calcio, avrà sicuramente più spazio, ma una eventuale cessione di Guðmundsson deve mettere Gilardino nella condizione di avere tutti i giocatori al posto giusto per evitare difficoltà.

Guðmundsson sembra sempre più vicino all’Inter di Simone Inzaghi, che farebbe follie per averlo e arricchire un reparto offensivo già pregno di grandi campioni, grazie anche ai nuovi acquisti a parametro zero come l’iraniano Mehdi Taremi e il polacco Piotr Zieliński.

La ‘clausola processo’ fondamentale

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la formula del trasferimento sarebbe similare a quella di Frattesi: prestito con diritto di riscatto. All’interno, però, Marotta vorrebbe inserire la ‘clausola processo’, dato che in autunno si terrà il processo d’appello in Islanda in cui il calciatore dovrà difendersi da accuse ormai note a tutti.

Per quanto riguarda Gilardino e il Genoa, dovranno lavorare duramente durante il mercato estivo per assicurarsi che la squadra sia competitiva e pronta ad affrontare la prossima stagione di Serie A. L’obiettivo sarà non solo quello di confermare la salvezza, ma anche di costruire una squadra capace di ottenere risultati importanti e, magari, puntare a posizioni più alte in classifica rendendo felici i tanti tifosi.